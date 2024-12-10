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Altına Çin dopingi! Görünüm yeniden 'pozitif'e döndü

Fed'in 17-18 Aralık'ta düzenleyeceği yılın son toplantısı öncesi piyasalar karışık bir seyir izlerken, altının ons fiyatında görünüm yeniden pozitife döndü. Çin'in yeni teşvik paketleri açıklayacağını duyurmasıyla beraber ons altın 2650-2700 bandı arasında işlem görürken, gram altın ise güne 2975 liradan başladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.12.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:09
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Altına Çin dopingi! Görünüm yeniden ’pozitif’e döndü

Yıl başından bu yana en çok kazandıran yatırım aracı olan altında gram fiyatı, son haftalarda Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte hafif geri çekilerek 3000 TL'nin altına düşmüştü. Fed'in yapacağı yılın son toplantısı öncesi yeniden görünümü pozitife dönen altında, Çin'in ekonomisinin güçlenmesi için yeni teşvik paketleri açıklanacağını duyurmasıyla birlikte pozitif görünüm güçlendi.

Altının ons fiyatı bu yıl içinde 2790 dolar ile rekor seviyeyi görmüştü (A Haber arşiv)Altının ons fiyatı bu yıl içinde 2790 dolar ile rekor seviyeyi görmüştü (A Haber arşiv)

ONS 2700 DOLARI ZORLUYOR
Ons altın güne 2658 dolardan başlarken, gün içerisinde 2671 dolar seviyesini gördü. 2700 dolar direnç noktası olarak ön plana çıkarken, bu sınırın üzerinde yapacağı kapanış pozitif görünümü destekleyecek.

Gram altın ise Ekim 2024'te 3075 lira seviyesini görerek rekor kırmıştı (A Haber arşiv)Gram altın ise Ekim 2024'te 3075 lira seviyesini görerek rekor kırmıştı (A Haber arşiv)

GRAM ALTINDA KRİTİK EŞİK 3 BİN TL
Gram altında da doların ve altının ons fiyatının yükselmesi güçlü pozitif görünüm yaratmasına neden oldu. Güne 2975 liradan başlayan altın, 2992 TL seviyesine kadar çıktı. Kapalıçarşı'da ise altın 3 bin liranın üzerinden işlem görüyor.

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