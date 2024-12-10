Altına Çin dopingi! Görünüm yeniden ’pozitif’e döndü

Yıl başından bu yana en çok kazandıran yatırım aracı olan altında gram fiyatı, son haftalarda Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte hafif geri çekilerek 3000 TL'nin altına düşmüştü. Fed'in yapacağı yılın son toplantısı öncesi yeniden görünümü pozitife dönen altında, Çin'in ekonomisinin güçlenmesi için yeni teşvik paketleri açıklanacağını duyurmasıyla birlikte pozitif görünüm güçlendi.

Gram altın ise Ekim 2024'te 3075 lira seviyesini görerek rekor kırmıştı (A Haber arşiv)

GRAM ALTINDA KRİTİK EŞİK 3 BİN TL

Gram altında da doların ve altının ons fiyatının yükselmesi güçlü pozitif görünüm yaratmasına neden oldu. Güne 2975 liradan başlayan altın, 2992 TL seviyesine kadar çıktı. Kapalıçarşı'da ise altın 3 bin liranın üzerinden işlem görüyor.