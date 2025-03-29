Uyarılar peş peşe geldi! Bayramda plan yapanlar dikkat | 5 günlük haritada sağanak, fırtına…

Bayramın birinci ve ikinci günü de etkili olacak yağış, sonrasında yavaş yavaş yurdu terk edecek. Hava sıcaklıkları yağışla birlikte biraz azalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaştı.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den birçok ile sağanak uyarısı (AA)

Meteoroloji’den birçok ile sağanak uyarısı (AA)

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla'nın batısı, Aydın'nın kıyı kesimleri ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı