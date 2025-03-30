Korkunç gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Balta ile öldürüp yakmışlar

Aile içi sorunlar nedeniyle öldürüldüğü iddia edilen üç çocuk babası için yıllardır yürütülen aramalar sonuçsuz kalmıştı. Dosya, Akçaabat Cumhuriyet Savcısı Akın Ilıman'ın talimatıyla yeniden açıldı.

Korkunç gerçek 14 yıl sonra ortaya çıktı (AHABER)

Yapılan araştırmalarda, Ümmühan Demir'in henüz 16 yaşındayken Süleyman Demir ile evlendirildiği ancak evlilik öncesinde başka bir kişiden oğlu Hızır'a hamile kaldığı ve Süleyman Demir'in bu gerçeği sonradan öğrendiği iddia edildi.

Hızır Demir jandarmaya verdiği ifadede, annesinin amcasıyla ilişkisi olduğunu ve babasının da bunu öğrendikten sonra annesine sürekli şiddet uyguladığını anlattı.