Ünlülere uyuşturucu baskını! Birçok ünlü hakkında ifade kararı! Hadise, İrem Derici, Engin-Dilan Polat, Demet Evgar... Listede kimler var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan başlattığı soruşturma kapsamında aralarında Hadise, İrem Derci, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç'ın da bulunduğu ünlü isimlerin ifade ve kan örneğinin alınması talimatı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı araların ünlü isimlerin bulunduğu kişiler hakkında ''uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçundan soruşturma başlattı. Bu kapsamda bu isimlerin ifadelerin ve kan örneklerinin alınacağı öğrenildi. Söz konusu isimler hakkında gözaltı kararı olmadığı Başsavcılık tarafından vurgulandı.
İŞTE LİSTEDEKİ İSİMLER
-İrem DERİCİ
-Kubilay AKA
-Kaan YILDIRIM
-Hadise AÇIKGÖZ
-Berrak TÜZÜNATAÇ
-Duygu Özaslan MUTAF
-Demet Evgar BABATAŞ
-Zeynep Meriç ARAL KESKİN
-Özge ÖZPİRİNÇCİ
-Feyza ALTUN
-Derin TALU
-Deren TALU
-Ziynet SALİ
-Birce AKALAY
-Metin AKDÜLGER
-Ceren MORAY ORCAN
-Dilan POLAT
-Engin POLAT
DERİCİ'NİN AVUKATI DOĞRULADI
Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer, ünlü şarkıcının gözaltına alındığını doğrulayarak, "Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir." dedi.