Haberler Tıkla Haberleri Ünlülere uyuşturucu baskını! Birçok ünlü hakkında ifade kararı! Hadise, İrem Derici, Engin-Dilan Polat, Demet Evgar... Listede kimler var?

Ünlülere uyuşturucu baskını! Birçok ünlü hakkında ifade kararı! Hadise, İrem Derici, Engin-Dilan Polat, Demet Evgar... Listede kimler var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde birçok ünlü hakkında 'uyuşturucu madde kullanımına özendirmek' suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Listede Hadise, Dilan-Engin Polat, Demet Evgar, Kubilay Aka gibi birçok ünlünün yer aldığı öğrenilirken, söz konusu isimlerin ifadelerinin ve kan örneklerinin alınacağı bildirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.10.2025 07:50 Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 09:27
ABONE OL
Ünlülere uyuşturucu baskını! Birçok ünlü hakkında ifade kararı! Hadise, İrem Derici, Engin-Dilan Polat, Demet Evgar... Listede kimler var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan başlattığı soruşturma kapsamında aralarında Hadise, İrem Derci, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç'ın da bulunduğu ünlü isimlerin ifade ve kan örneğinin alınması talimatı verildi.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU! HADİSE… İREM DERİCİ… DİLAN POLAT…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı araların ünlü isimlerin bulunduğu kişiler hakkında ''uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçundan soruşturma başlattı. Bu kapsamda bu isimlerin ifadelerin ve kan örneklerinin alınacağı öğrenildi. Söz konusu isimler hakkında gözaltı kararı olmadığı Başsavcılık tarafından vurgulandı.

Listede Hadise, Berrak Tüzünataç, Kubilay Aka, Demet Evgar, İrem Derici ve Dilan-Engin Polat gibi isimlerin yer aldığı öğrenildi. (A Haber arşiv)Listede Hadise, Berrak Tüzünataç, Kubilay Aka, Demet Evgar, İrem Derici ve Dilan-Engin Polat gibi isimlerin yer aldığı öğrenildi. (A Haber arşiv)

İŞTE LİSTEDEKİ İSİMLER
-İrem DERİCİ
-Kubilay AKA
-Kaan YILDIRIM
-Hadise AÇIKGÖZ
-Berrak TÜZÜNATAÇ
-Duygu Özaslan MUTAF
-Demet Evgar BABATAŞ
-Zeynep Meriç ARAL KESKİN
-Özge ÖZPİRİNÇCİ
-Feyza ALTUN
-Derin TALU
-Deren TALU
-Ziynet SALİ
-Birce AKALAY
-Metin AKDÜLGER
-Ceren MORAY ORCAN
-Dilan POLAT
-Engin POLAT

İrem Derici (A Haber arşiv)İrem Derici (A Haber arşiv)

DERİCİ'NİN AVUKATI DOĞRULADI
Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer, ünlü şarkıcının gözaltına alındığını doğrulayarak, "Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA