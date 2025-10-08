İstanbul’da ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması! Birce Akalay, Dilan Polat, İrem Derici, Hadise, Demet Evgar...

İstanbul'da haklarında uyuşturucu madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan aralarında Birce Akalay, Dilan Polat, İrem Derici, Hadise, Demet Evgar gibi ünlü isimlerin de bulunduğu şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifade işlemi tamamlanan isimler tahlillerinin yapılması üzerine Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

