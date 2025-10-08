08 Ekim 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise… İrem Derici… Dilan Polat…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde birçok ünlü hakkında 'uyuşturucu madde kullanımına özendirmek' suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Listede Hadise, Dilan-Engin Polat, Demet Evgar, Kubilay Aka gibi birçok ünlünün yer aldığı öğrenilirken, söz konusu isimlerin ifadelerinin ve kan örneklerinin alınacağı bildirildi.