Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise… İrem Derici… Dilan Polat…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde birçok ünlü hakkında 'uyuşturucu madde kullanımına özendirmek' suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Listede Hadise, Dilan-Engin Polat, Demet Evgar, Kubilay Aka gibi birçok ünlünün yer aldığı öğrenilirken, söz konusu isimlerin ifadelerinin ve kan örneklerinin alınacağı bildirildi.

