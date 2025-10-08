08 Ekim 2025, Çarşamba
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! İsmi geçen sanatçı-ünlülerin kan örneği alınıyor
Birçok ünlü isim ve bazı sosyal medya fenomenleri hakkında uyuşturucu kullandıkları şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Operasyonda gözaltı işlemi gerçekleşmezken ünlü isimlerin ifade ve kan örnekleri alınma işlemi başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.