Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! İsmi geçen sanatçı-ünlülerin kan örneği alınıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2025 15:36
Birçok ünlü isim ve bazı sosyal medya fenomenleri hakkında uyuşturucu kullandıkları şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Operasyonda gözaltı işlemi gerçekleşmezken ünlü isimlerin ifade ve kan örnekleri alınma işlemi başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
