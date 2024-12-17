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Ünlü basketbolcu intihar etti! Türkiye'de de oynamıştı

Geçtiğimiz yıllarda Darüşşafaka forması da giyen ve son olarak Monbus Obradoiro takımında oynayan basketbolcu Janis Timma intihar etti. Ukraynalı şarkıcı ve oyuncu Anna Sedokova'nın eski eşi de olan Timma'nın cesedi Moskova'da bulunan 5 katlı bir binanın girişinde bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 10:20
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Ünlü basketbolcu intihar etti! Türkiye’de de oynamıştı

2023/24 sezonunda ülkemizde Darüşşafaka forması da giyen ünlü basketbolcu Janis Timma, intihar etti. Ukraynalı şarkıcı ve oyuncu Anna Sedokova'nın eski eşi de olan Timma'nın cansız bedeni Moskova'da bulunan bir apartmanın önünde bulundu.

Janis Timma'nın cesedi binanın önünden böyle kaldırıldı (A Haber arşiv)Janis Timma'nın cesedi binanın önünden böyle kaldırıldı (A Haber arşiv)

TELEFONUNDA MESAJ BULUNDU
Ölü bulunan ünlü basketbolcunun telefon ekranında "Anna'yı ara" şeklinde bir mesaj bulunduğu ve polisin bu mesajla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Letonyalı basketbolcu eşinden bir süredir ayrı yaşıyordu (A Haber arşiv)Letonyalı basketbolcu eşinden bir süredir ayrı yaşıyordu (A Haber arşiv)

EŞİNDEN BİR SÜREDİR AYRIYDI
9 Aralık'ta ünlü şarkısı Anna Sedokova'dan boşanan Timma, eşi ile bir süredir ayrı şehirlerde yaşıyordu. 2020'den beri evli olan çiftin, çocukları bulunmuyor. 32 yaşındaki Timma, Baltık Basketbol Ligi'nin eski MVP'si ve uzun süredir Letonya milli basketbol takımının oyuncusuydu.

Basketbolcunun bir süredir sosyal medya hesabından depresif paylaşımlarda bulunduğu belirtildi (A Haber arşiv)Basketbolcunun bir süredir sosyal medya hesabından depresif paylaşımlarda bulunduğu belirtildi (A Haber arşiv)

SOSYAL MEDYASINDA DEPRESİF PAYLAŞIMLAR YAPIYORDU
İntihar eden basketbolcu Janis Timma, iki ay önce sosyal medya hesaplarında tuhaf bir video yayınlamıştı. O zaman birçok takipçisi onun intihara hazırlandığını düşünmüştü. Ayrıca Timma, boşanmadan önce ve sonra sosyal medya hesaplarında sık sık depresif "hikayeler" paylaşıyordu.

Euroleague'de 5 sezon oynayan Timma ve Baskonia, Olympiacos, Khimki ve UNIKS'te forma giydi.

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