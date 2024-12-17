Ünlü basketbolcu intihar etti! Türkiye’de de oynamıştı

Basketbolcunun bir süredir sosyal medya hesabından depresif paylaşımlarda bulunduğu belirtildi (A Haber arşiv)

SOSYAL MEDYASINDA DEPRESİF PAYLAŞIMLAR YAPIYORDU

İntihar eden basketbolcu Janis Timma, iki ay önce sosyal medya hesaplarında tuhaf bir video yayınlamıştı. O zaman birçok takipçisi onun intihara hazırlandığını düşünmüştü. Ayrıca Timma, boşanmadan önce ve sonra sosyal medya hesaplarında sık sık depresif "hikayeler" paylaşıyordu.

Euroleague'de 5 sezon oynayan Timma ve Baskonia, Olympiacos, Khimki ve UNIKS'te forma giydi.