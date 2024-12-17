Bayburt buz kesti! Araçlarını battaniye ve halıyla korudular

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Bayburt, adeta buz kesti. Gece saatlerinde eksi 15 dereceye düşen hava sıcaklığı, gündüz saatlerinde de eksi 8 ila eksi 10 derece arasında değişkenlik gösteriyor.

Araçlarını battaniye ve halıyla korudular (İHA)

Yaklaşık bir ay önce yağan kar nedeniyle çatılarda biriken karlar bir türlü erimeyince vatandaşlar çatılarda biriken devasa kar kütlelerini temizlemek için kolları sıvadı. Uzun çekpas ve süpürgelerle işe koyulan vatandaşlar kar kütlelerini kontrollü bir şekilde düşürdü.

Balkonlarda biriken ve zamanla buza dönüşen karları temizlemek adına kolları sıvayan vatandaşlar küreklerle balkon temizliğine girişti. Bir vatandaşın altta, diğerinin balkon üzerinde durarak yaptığı balkon küreme mesaisinde, yoldan geçen vatandaşlar kontrol edilerek kürek dolusu buzlu karlar çatıdan aşağıya özenle bırakıldı.

Araçlarını battaniye ve halıyla korudular (İHA)

Soğuk havanın hayatı olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Fatih Ataner isimli vatandaş, dükkanının önündeki karları temizleyerek güne başladığını ifade etti. Aralıklı olarak hafif hafif yağan karın havayı biraz daha yumuşattığını belirten bir diğer vatandaş Hacıbey Köse, "Kar yağınca hava biraz daha yumuşadı. Eskiden kışlar daha çetin geçerdi" dedi.