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Trafikte onu görenler dönüp bir daha baktı! Uzun uzun korna çaldılar

Aksaray'da trafikte ilginç anlar yaşandı. Bir kişi doğum günü nedeniyle kartona, "Bugün benim doğum günüm, kutlamak için korna çal" yazıp sırtına astı. Motosiklet sürücüsünü görenler şaşırırken, kişinin isteğini kırmayıp uzun uzun korna çaldılar.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:38
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Trafikte onu görenler dönüp bir daha baktı! Uzun uzun korna çaldılar

Aksaray'da, 15.12.2004 doğumlu olan üniversite öğrencisi Bedirhan Süs, 20. yaş gününü ilginç bir mesajla trafikte diğer sürücülerle korna çalarak kutladı.

"DOĞUM GÜNÜM İÇİN KORNA ÇAL"

Farkı bir doğum günü kutlaması için ilginç bir yol seçen Bedirhan Süs, bir kartona "Bugün benim doğum günüm, kutlamak için korna çal" yazıp sırtına asarak motosikletiyle trafiğe çıktı.

“Doğum günüm için korna çal” mesajı hem gülümsetti (İHA)“Doğum günüm için korna çal” mesajı hem gülümsetti (İHA)

Aynı zamanda motosiklet tutkunu olan gencin mesajı ise yerini buldu. Özellikle trafik ışıklarında dururken arkasındaki araç sürücülerinin mesajı okuyarak uzun uzun kornalar çalması genç sürücüye doğum gününde büyük bir mutluluk verirken, trafikte yazıyı gören sürücüler ise gülümseyerek gencin doğum gününü kutladı.

“Doğum günüm için korna çal” mesajı hem gülümsetti (İHA)“Doğum günüm için korna çal” mesajı hem gülümsetti (İHA)

Tüm bu anlar motosiklet sürücüsünün aksiyon kamerası tarafından kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılan o anlar izleyenleri de gülümsetti. Gün içerisinde şehri motosikletiyle gezen genç sürücü tüm vatandaşlara doğum gününü kutlattı.

“Doğum günüm için korna çal” mesajı hem gülümsetti (İHA)“Doğum günüm için korna çal” mesajı hem gülümsetti (İHA)

"MUTLU OLDUK, İNSANLARI DA MUTLU ETTİK"
Hem kendisinin hem de insanların mutluluğu için böyle bir yola çıktığını ifade eden Bedirhan Süs, "Dün doğum günümdü. Sosyal medyada içerik üreticisiyim. Böyle bir içerik yapmak istedim. Hem kendim hem de insanları mutlu etmek istedim. Güzel ve hoş hatıralar olsun istedim. İnsanların tepkileri çok güzeldi. Başta çok fazla korna çalan olmadı çünkü akan trafikte insanlar çok yanaşmadı. Ancak ışıklarda çok güzel tepkiler aldım. Özellikle tır sürücüleri çok güzel korna çaldılar. Mutlu olduk, insanları da mutlu ettik" dedi.

“Doğum günüm için korna çal” mesajı hem gülümsetti (İHA)“Doğum günüm için korna çal” mesajı hem gülümsetti (İHA)

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