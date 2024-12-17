Trafikte onu görenler dönüp bir daha baktı! Uzun uzun korna çaldılar

“Doğum günüm için korna çal” mesajı hem gülümsetti (İHA)



"MUTLU OLDUK, İNSANLARI DA MUTLU ETTİK"

Hem kendisinin hem de insanların mutluluğu için böyle bir yola çıktığını ifade eden Bedirhan Süs, "Dün doğum günümdü. Sosyal medyada içerik üreticisiyim. Böyle bir içerik yapmak istedim. Hem kendim hem de insanları mutlu etmek istedim. Güzel ve hoş hatıralar olsun istedim. İnsanların tepkileri çok güzeldi. Başta çok fazla korna çalan olmadı çünkü akan trafikte insanlar çok yanaşmadı. Ancak ışıklarda çok güzel tepkiler aldım. Özellikle tır sürücüleri çok güzel korna çaldılar. Mutlu olduk, insanları da mutlu ettik" dedi.

“Doğum günüm için korna çal” mesajı hem gülümsetti (İHA)