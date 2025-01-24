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Ülke puanları değişti! UEFA'da güncel sıralama nasıl?

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın mücadeleleri sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı 1'er puanla geçerken, Beşiktaş ise Athletic Bilbao'yu devirerek 3 puanı cebine koydu. Bu sonuçların ardından ülke puanları da değişti. İşte 24 Ocak 2025 itibarıyla UEFA ülkeler puan tablosu...

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.01.2025 10:03 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:04
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Ülke puanları değişti! UEFA’da güncel sıralama nasıl?

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş önemli maçlar oynamaya devam ediyor.

Galatasaray, Dinamo Kiev ile İstanbul'da 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş evinde Athletic Bilbao'yu 2-0'lık skorla devirdi (İHA)Beşiktaş evinde Athletic Bilbao'yu 2-0'lık skorla devirdi (İHA)

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in ilk maçında Athletic Bilbao'yu 4-1 gibi farklı bir skorla geçti.

Fenerbahçe evinde Olympique Lyon'la 0-0'lık skorla berabere kaldı. (AA)Fenerbahçe evinde Olympique Lyon'la 0-0'lık skorla berabere kaldı. (AA)

Fenerbahçe de büyük umutlarla çıktığı Lyon karşısında 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrıldı.

Temsilcilerimizin maçlarının ardından ülke puanları da değişti. İşte güncel sıralama...

İngiltere 100,088 puanla UEFA sıralamasında 1. sırada (A Haber arşiv)İngiltere 100,088 puanla UEFA sıralamasında 1. sırada (A Haber arşiv)

1- İNGİLTERE
100.088

İtalya 88,168 puanla UEFA sıralamasında 2. sırada (A Haber arşiv)İtalya 88,168 puanla UEFA sıralamasında 2. sırada (A Haber arşiv)

2- İTALYA
88.168

İspanya 82,418 puanla UEFA sıralamasında 3. sırada (A Haber arşiv)İspanya 82,418 puanla UEFA sıralamasında 3. sırada (A Haber arşiv)

3- İSPANYA
82.418

Almanya 78,785 puanla UEFA sıralamasında 4. sırada (A Haber arşiv)Almanya 78,785 puanla UEFA sıralamasında 4. sırada (A Haber arşiv)

4- ALMANYA
78.785

Fransa 65,664 puanla UEFA sıralamasında 5. sırada (A Haber arşiv)Fransa 65,664 puanla UEFA sıralamasında 5. sırada (A Haber arşiv)

5- FRANSA
65.664

Hollanda 61,232 puanla UEFA sıralamasında 6. sırada (A Haber arşiv)Hollanda 61,232 puanla UEFA sıralamasında 6. sırada (A Haber arşiv)

6- HOLLANDA
61.232

Portekiz 58,466 puanla UEFA sıralamasında 7. sırada (A Haber arşiv)Portekiz 58,466 puanla UEFA sıralamasında 7. sırada (A Haber arşiv)

7- PORTEKİZ
58.466

Belçika 52,300 puanla UEFA sıralamasında 8. sırada (A Haber arşiv)Belçika 52,300 puanla UEFA sıralamasında 8. sırada (A Haber arşiv)

8- BELÇİKA
52.300

Çekya 42,650 puanla UEFA sıralamasında 9. sırada (A Haber arşiv)Çekya 42,650 puanla UEFA sıralamasında 9. sırada (A Haber arşiv)

9- ÇEKYA
42.650

Türkiye 41,700 puanla UEFA sıralamasında 10. sırada (A Haber arşiv)Türkiye 41,700 puanla UEFA sıralamasında 10. sırada (A Haber arşiv)

10- TÜRKİYE
41.700

Norveç 35,000 puanla UEFA sıralamasında 11. sırada (A Haber arşiv)Norveç 35,000 puanla UEFA sıralamasında 11. sırada (A Haber arşiv)

11- NORVEÇ
35.000

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