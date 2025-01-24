Ülke puanları değişti! UEFA’da güncel sıralama nasıl?

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş önemli maçlar oynamaya devam ediyor.
Galatasaray, Dinamo Kiev ile İstanbul'da 3-3 berabere kaldı.
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in ilk maçında Athletic Bilbao'yu 4-1 gibi farklı bir skorla geçti.
Fenerbahçe de büyük umutlarla çıktığı Lyon karşısında 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrıldı.
Temsilcilerimizin maçlarının ardından ülke puanları da değişti. İşte güncel sıralama...
1- İNGİLTERE
100.088
2- İTALYA
88.168
3- İSPANYA
82.418
4- ALMANYA
78.785
5- FRANSA
65.664
6- HOLLANDA
61.232
7- PORTEKİZ
58.466
8- BELÇİKA
52.300
9- ÇEKYA
42.650