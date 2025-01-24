Çocuklarınızı bu ürünlerden uzak tutun! Bakanlık listeyi paylaştı

Gıdadaki insan sağlığını tehlikeye atan hileler tüm Türkiye'nin gündeminden düşmezken, şimdi de çocuk ürünlerindeki riskler bir bir ortaya çıkmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar"ı düzenli olarak yayınladığı listeyle paylaşırken Ticaret Bakanlığı da "Güvensiz Ürün" listesiyle bildirimler yapıyor. Son olarak güncellenen listede 3 yeni çocuk ürününde daha ölümcül risk olduğu tespit edildi.