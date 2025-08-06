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Megakente sağanak geliyor! Valilik uyardı: Dikkatli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da sağanak yağış hakim olacak. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından bir uyarı geldi. Akşam saatlerinden itibaren beklenen aralıklı, gök gürültülü sağanak konusunda vatandaşları uyaran valilik vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olma gerektiğini belirtti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 06.08.2025 18:57 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 19:16
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MEGAKENTE SAĞANAK GELİYOR! VALİLİK UYARDI:

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren beklenen aralıklı, gök gürültülü sağanak konusunda vatandaşları uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Rüzgarın akşam saatlerinde ve yağış anında zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan, Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda da hava muhalefeti sebebiyle seferlerde iptal ve gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

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