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Okulda dehşete düşüren anlar! Müdürün boğazını kesti sebebi pes dedirtti

Sakarya'da 40 yaşındaki şahıs zil sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle gittiği okulda dehşet saçtı. Okul müdürünün odasına giden şahıs burada elindeki bıçakla müdürün boğazını kesti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı müdür hastaneye kaldırılırken şüpheli ise gözaltına alındı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.03.2025 18:00 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 18:09
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Okulda dehşete düşüren anlar! Müdürün boğazını kesti sebebi pes dedirtti

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bipolar bozukluğu olan 40 yaşındaki şahıs, okul zilinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okul müdürünün boğazını kesti.

BIÇAKLA OKULU BASTI!

Rüveyde Güneş İlk-Ortaokulu'nun karşısında yaşayan ve bipolar bozukluğu olan M.H. (40) isimli şahıs, okulun zil sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okula gitti. Müdürün odasına kadar giden M.H. elindeki bıçakla 37 yaşındaki okul müdürü Emrah Coşkun'un boğazını kesti.

Okul zilinden rahatsız oldu, müdürün boğazını kesti | Fotoğraf-İHAOkul zilinden rahatsız oldu, müdürün boğazını kesti | Fotoğraf-İHA

MÜDÜRÜN BOĞAZINI KESTİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı müdür, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan okul müdürünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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