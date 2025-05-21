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Denizdeki hareketlilik şaşkına çevirdi: Gören telefona sarıldı

Antalya'da denize açılan turistler su yüzeyinde bir cismi fark etti. Denize batıp çıkarak hareket edenin nesli tükenmek üzere olan ve koruma altındaki bir Akdeniz foku olduğunu gören turistler şaşkına döndü. O anı ölümsüzleştirmek isteye turistler telefona sarılarak deniz fokunun fotoğrafını çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 21.05.2025 23:30
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Denizdeki hareketlilik şaşkına çevirdi: Gören telefona sarıldı

Antalya'da tekne turuna çıkan İngiliz turistler unutamayacakları bir olaya şahitlik etti. Side açıklarında nesli tükenmek üzere olan ve koruma altındaki bir Akdeniz fokunun kalamarı yerken gören turistler o anları cep telefonu ile kaydetti.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

SUDAKİ HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKTİ

Manavgat Irmağı'ndan denize açılan İngiliz turistler Side açıklarına doğru yöneldikten kısa bir süre sonra deniz yüzeyince hareket eden bir cisim fark etti.

TELEFONA SARILDILAR

Bir süre sonra denize batıp çıkan cismin nesli koruma altındaki Akdeniz foku olduğunu fark eden İngiliz turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cep telefonu ve fotoğraf makinelerini çıkartan İngiliz turistler yakaladığı kalamarı yiyebilmek için mücadele eden Akdeniz fokunu görüntüleyebilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

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