Türkiye’yi kar ve yağmur bekliyor! Şubat soğuk geçecek! İşte bölgesel hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün (MGM) yayımladığı 9-13 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin haritalarına göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek.

Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili oldu (AA)

O BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI SÜRECEK

Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı beklenirken, Marmara ve Ege kıyılarında yağmur etkili olacak. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı sürücüleri uyarırken, don ve buzlanma riskine karşı tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

9 ŞUBAT 2025 PAZAR

Hafta sonu, yurdun büyük bir bölümünde yağışlı hava hakim olacak. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı beklenirken, Akdeniz kıyıları ve Ege'nin güneyinde sağanak yağmur etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde ise karla karışık yağmur görülebilir.