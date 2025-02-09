Türkiye’yi kar ve yağmur bekliyor! Şubat soğuk geçecek! İşte bölgesel hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı 9-13 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin haritalarına göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek.
O BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI SÜRECEK
Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı beklenirken, Marmara ve Ege kıyılarında yağmur etkili olacak. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı sürücüleri uyarırken, don ve buzlanma riskine karşı tedbir alınması gerektiğini vurguladı.
9 ŞUBAT 2025 PAZAR
Hafta sonu, yurdun büyük bir bölümünde yağışlı hava hakim olacak. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı beklenirken, Akdeniz kıyıları ve Ege'nin güneyinde sağanak yağmur etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde ise karla karışık yağmur görülebilir.
10 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ
Yeni haftanın ilk gününde yağışların etkisi devam edecek. Karadeniz ve İç Anadolu'da yoğun kar yağışı beklenirken, kıyı bölgelerde yağmur gözlemlenecek. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.
11 ŞUBAT 2025 SALI
Salı günü yurt genelinde kar yağışı devam edecek. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışının yoğun olması beklenirken, Marmara ve Ege kıyılarında yağmur görülecek.
12 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA
Hafta ortasında yağışlar etkisini sürdürecek. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı devam ederken, batı bölgelerde yağmur etkili olacak.
13 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE
Perşembe günü yağışlar yavaş yavaş etkisini kaybedecek. Kıyı bölgelerde yağmur devam ederken, iç ve doğu kesimlerde kar yağışı sürecek. Ancak yağışların hafta sonuna doğru hafiflemesi bekleniyor.