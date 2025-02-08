Kendi mezarını kendi kazdı! Geceleri gelip burada yatıyor

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Ahmet Karabela, kimseye zahmet vermemek için ölmeden kendi mezarını kendi kazdı. Mezarını özenle hazırlayan Karabela, geceleri gelip mezarda yattığını söyledi.

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 08.02.2025 13:52 PAYLAŞ ABONE OL

Suluova ilçesine bağlı Salucu köyünde eşiyle birlikte yaşayan ve çiftçilikle geçinen 78 yaşındaki Ahmet Karabela, kendi mezarını kendisi kazdı. Mezarını özenle hazırlayan Ahmet Karabela, ölünce morga konulmamasını ve kendisini muhtarın yıkamasını vasiyet etti.

Kimseye zahmet vermemek için kendi mezarını kazdı



"KİMSEYE ZAHMET VERMEMEK İÇİN MEZARIMI KENDİM KAZDIM" Yağışlardan etkilenmemesi için üstünü naylon ve çatı parçalarıyla kapattığı mezara gelip dua da eden 5 çocuk babası Karabela, "Kimseye zahmet vermemek için mezarımı kendim kazdım. Allah nasip ederse beni buraya defnetsinler" dedi.