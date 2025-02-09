Nisan ara tatil tarihi 2025 | Okullarda 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte? Kaç gün sürecek?

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Yaz Tatili Ne Zaman Başlayacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başladı. Okulların kapanma tarihi ise 20 Haziran 2025 Cuma günü olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren öğrenciler yaklaşık üç aylık yaz tatiline girecek. Yeni eğitim öğretim yılı ise eylül ayında başlayacak.