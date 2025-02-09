Nisan ara tatil tarihi 2025 | Okullarda 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte? Kaç gün sürecek?

Okullarda yarıyıl tatilinin sona ermesiyle ikinci dönem başladı. Ders zilinin yeniden çalmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, nisan ayında yapılacak ikinci ara tatilin tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ara tatilin hangi günlere denk geldiği netleşti.
İkinci Ara Tatil Tarihleri Belli Oldu
MEB tarafından açıklanan akademik takvime göre, okullarda ikinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak. 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek tatil, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürecek.
Öğrenciler, 28 Mart Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla tatile çıkacak ve 7 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
Yaz Tatili Ne Zaman Başlayacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başladı. Okulların kapanma tarihi ise 20 Haziran 2025 Cuma günü olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren öğrenciler yaklaşık üç aylık yaz tatiline girecek. Yeni eğitim öğretim yılı ise eylül ayında başlayacak.