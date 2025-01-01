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Türkiye'nin dört bir yanında 2025'in ilk bebekleri dünyaya geldi!

Yeni yıla girilmesiyle beraber Türkiye'nin birçok noktasında 2025'in ilk bebekleri dünyaya geldi. Van'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğe anne ve babası "Eymen" adını verirken Adana’da 2025 yılının ilk bebeği, fenalaşarak hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Bedia Kayalar’ın dünyaya getirdiği ‘Umut’ isimli bebek oldu. İşte Türkiye'nin dört bir yanında 2025'in ilk dakikalarında dünyaya gelen o minikler...

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.01.2025 00:28 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 01:13
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Türkiye’nin dört bir yanında 2025’in ilk bebekleri dünyaya geldi!

Yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler ailelerini sevince boğdu.

Van'da 2025 yılının ilk bebeği Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Muhammed Emin Özdemir ve Hüsna çiftinin mutluluğu, yeni yılın ilk dakikalarında bir erkek bebekle taçlandı. 2 kilo 700 gram olarak dünyaya gelen bebeğe "Eymen" adı verildi. Anne ve baba büyük mutluluk yaşarken, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hastane yönetimiyle yılın ilk bebeğini ziyaret eden Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Özdemir ailesini tebrik ederek minik Eymen'ne sağlıklı bir ömür diledi.

Van'da 2025'in ilk bebeği dünyaya geldi | İHAVan'da 2025'in ilk bebeği dünyaya geldi | İHA

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan baba Muhammed Emin Özdemir, yeni yıla "Eymen" adını verdikleri bebekleriyle girdiklerini ve ikinci evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Özdemir, tüm Türkiye'ye iyi yıllar dileklerini iletti.

ADANA'DA 2025'İN İLK BEBEĞİ UMUT!

Adana'da da yeni yılın ilk bebeği, Bedia (38) ve Karaman (40) Kayalar çiftinin hiç beklemediği anda dünyaya geldi. Normalde doğumu 2 hafta sonra planlanan Bedia Kayalar, akşam saatlerinde aniden fenalaşarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede acilen doğuma alınan Bedia Kayalar, 3 kilo 300 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi.

Adana’da yeni yılın ilk bebeği ‘Umut’ oldu | İHAAdana’da yeni yılın ilk bebeği ‘Umut’ oldu | İHA

Adana'da yeni yılın ilk bebeğine ailesi Umut ismini verdi. Gazetecilere konuşan Bedia Kayalar, "Çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum, doğumuma 2 hafta vardı. 4.evladım da sağlıkla dünyaya geldi" dedi.

MALATYA'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ AHSEN

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Saat 00.08'de 2 kilo 400 gram olarak dünyaya gelen bebeğe ailesi 'Ahsen' ismini verdi. Sağlıkla bebeklerini kucaklarına aldıkları için mutlu olduklarını belirten anne Gülçiçek Dalhançer, "3'üncü çocuğum. Yeni yılda sağlıkla dünyaya geldi. Kızıma inşallah 'Ahsen' ismini vermeyi düşünüyorum" dedi.

Malatya'da, yeni yılın ilk bebeğine 'Ahsen' ismi verildi | DHAMalatya'da, yeni yılın ilk bebeğine 'Ahsen' ismi verildi | DHA

İtfaiye eri olan baba Ramazan Dalhançer (33) 11 yıldır evli olduğunu ifade ederek, "Bu 3'üncü kızım. Yeni yılda hayırla geldi kızım. İnşallah vatanımıza milletimize hayırlı bir evlat olur. 3 kız çocuğuna sahip olmak çok güzel bir duygu. Yeni yılda barış huzur diliyorum" diye konuştu.

GAZİANTEP'İN 2025'TEKİ İLK BEBEĞİ ÖKKEŞ

Gaziantep'te yeni yılın ilk bebeği saat 00.02'de dünyaya geldi. Nazlı-Cuma Suyabatmaz çiftinin erkek bebeğine Ökkeş ismi konuldu.
Gaziantep'te yeni yılın ilk bebeği Cengiz Gökçek Kadın Doğum Hastanesi'nde saat 00.02'de dünyaya gözlerini açtı. Yeni yılın ilk bebeği Nazlı ve Cuma Suyabatmaz çiftinin 6. çocuğu olan Ökkeş bebek oldu. 3 kilo 600 gram ağırlığındaki Ökkeş bebeğe hastane başhekim tarafından altın ve hediye verildi.

Gaziantep'te yılın ilk bebeği Ökkeş 00.02'de dünyaya geldi | İHAGaziantep'te yılın ilk bebeği Ökkeş 00.02'de dünyaya geldi | İHA

İZMİR

İzmir'de yeni yılın ilk bebeği Mahir Deniz Şaki oldu. Şenay (35) ve Şener Şaki çiftinin çocukları Mahir Deniz, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde 3 kilo 440 gram olarak gözlerini dünyaya açtı.

İzmir'de yeni yılın ilk bebeği Mahir Deniz olduİzmir'de yeni yılın ilk bebeği Mahir Deniz oldu

Aile, yeni yıla bebekleri Mahir Deniz ile birlikte girmekten mutlu olduklarını ifade etti.

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