Yeni yılın ilk saatlerinde feci kaza! Araba hurdaya döndü

Darıca'da meydana gelen trafik kazasında araba hurdaya döndü (İHA)

Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de yaralanırken, Alkan Dönerkaya araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.