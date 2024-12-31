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Hangisi 16. yüzyılda Batu Avrupa'ya İstanbul'dan götürüldüğü için İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadaki adını Türkçeden almıştır?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. "Yılbaşı özel bölümü" sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı:

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 21:43 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 21:44
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Hangisi 16. yüzyılda Batu Avrupa’ya İstanbul’dan götürüldüğü için İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadaki adını Türkçeden almıştır?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 31 Aralık yılbaşı özel bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Hangisi 16. yüzyılda Batu Avrupa'ya İstanbul'dan götürüldüğü için İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadaki adını Türkçeden almıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

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SORU:Hangisi 16. yüzyılda Batu Avrupa'ya İstanbul'dan götürüldüğü için İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadaki adını Türkçeden almıştır?

A:Begonya

B:Leylak

C:Mimoza

D:Menekşe

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