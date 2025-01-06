Türkiye'de ilk 10'da! 350 milyon yaşındaki mağarada rekor

Türkiye'nin en uzun 10'uncu mağarası olan Gökgöl Mağarası, 2024'te 60 bin ziyaretçi ağırladı. Zonguldak'ta bulunan mağara için bu sayı rekor olurken, 2025 hedefi ise 100 bin olarak açıklandı.

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 06.01.2025 13:19 PAYLAŞ ABONE OL

Zonguldak'ta 350 milyon yıllık tarihiyle 875 metrelik Gökgöl Mağarası 2024 yılında 60 bin ziyaretçi ile rekor kırdı. Türkiye'nin en uzun onuncu mağarası olan 350 milyon yıllık Gökgöl Mağarası; kurulduğu 2021 yılından bu yana ilgi odağı oluyor. 1976 yılında keşfedilen, 2001 yılında İl Özel İdaresi tarafından turizme kazandırılan mağara, 2021 yılında hayata geçirilen Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi projesiyle de yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Gökgöl Mağarası 2024'te 60 bin ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdı (AA)



Fosil giriş, Astım Salonu, Harikalar Salonu gibi bölümlendirilen mağaranın engelli dostu bir mağara olduğunu ifade eden İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ferhan Bostancı, "Bugün Zonguldak şehir merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan yaşayan mağara Gökgöl'deyiz. Gökgöl Mağaramız, 1976 yılında keşfedilmiş, daha sonra 2001 yılında Zonguldak İl Özel İdaresince turizme kazandırılmıştır. Türkiye'nin onuncu Zonguldak'ın ikinci, uzunluk bakımından en uzun mağarasıdır. 875 metre bir yürüyüş parkuru bulunmakta. Engelli dostu bir mağaradır. Yatay gelişmiş olduğundan dolayı yapılan çalışmalar neticesinde restorasyon neticesinde yürüyüş parkurları, mağara içerisinden akan dere üzerinden yapılan köprüler, ahşap merdivenlerle birlikte turizme kazandırılmıştır. Gökgöl Mağarası, 350 milyon yıl yaşında olup, karbonifer döneme tarihlendirilmektedir." dedi.