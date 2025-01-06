İBB’nin ulaşıma yüzde 46’lık zam teklifine ret

Bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısında otobüs, metro, metrobüs dahil olmak üzere tüm toplu ulaşım aracı tarifelerine İBB tarafından zam talep edildi.

UKOME'deki Ulaştırma Bakanı Temsilcisi Serdar Yücel, İBB'nin yüzde 46'lık zam teklifini fazla bulduğunu ifade etti. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da yüzde 60 zam istedi. Toplantıda oy çokluğuyla zam talebi reddedildi. Ücret tarifesine dair zam oranın değerlendirilmesi alt komisyonlarda görüşülecek.