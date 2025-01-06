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BİLSEM sonuçları belli oldu mu? 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuç takvimi...

BİLSEM sınavına katılacak öğrenciler, 2025 yılı için ön değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. 21 Aralık'ta başlayan ve iki ay sürecek ön değerlendirme süreci öğrencilerin başarılarını belirlemek için kritik bir aşama olacak. Peki 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.01.2025 14:42 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 14:45
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BİLSEM sonuçları belli oldu mu? 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuç takvimi...

2024-2025 BİLSEM takvimi, öğrenciler için önemli bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. 21 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan BİLSEM ön değerlendirme süreci, 2 ay sürecek sınav uygulamalarının ardından, katılım gösterecek öğrenciler için belirleyici olacak. Şimdi gözler, sonuçların ne zaman açıklanacağına çevrildi.

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BİLSEM Ön Değerlendirme Süreci Ne Zaman Bitecek?

BİLSEM takvimine göre, ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024'te başlayıp, 23 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar yapılan değerlendirmeler, öğrenci başarılarını belirlemek adına kritik bir öneme sahip olacak.

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Sonuçlar Ne Zaman Duyurulacak?

Ön değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, 28 Şubat 2025'te sonuçların açıklanmasını bekleyecek. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar ise 3-7 Mart 2025 arasında alınacak. İtirazlar ise 10-14 Mart 2025 tarihlerinde değerlendirilecek ve sonuçlar kesinleşecek.

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Bireysel Değerlendirme Takvimi

BİLSEM sınavının bireysel değerlendirmeleri için randevular, 10-21 Mart 2025 tarihlerinde belirlenecek. Öğrenciler, 26 Mart 2025'te giriş belgelerini alacak ve bireysel değerlendirme uygulamaları 14 Nisan-27 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak.

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Kayıtlar İçin Son Tarihler

Sınavın sonunda, 4 Temmuz 2025 tarihinde kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek. Kayıt işlemleri ise 28 Temmuz – 29 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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