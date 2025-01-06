BİLSEM sonuçları belli oldu mu? 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuç takvimi...

BİLSEM sınavına katılacak öğrenciler, 2025 yılı için ön değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. 21 Aralık'ta başlayan ve iki ay sürecek ön değerlendirme süreci öğrencilerin başarılarını belirlemek için kritik bir aşama olacak. Peki 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 06.01.2025 14:42 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 14:45 PAYLAŞ ABONE OL

2024-2025 BİLSEM takvimi, öğrenciler için önemli bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. 21 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan BİLSEM ön değerlendirme süreci, 2 ay sürecek sınav uygulamalarının ardından, katılım gösterecek öğrenciler için belirleyici olacak. Şimdi gözler, sonuçların ne zaman açıklanacağına çevrildi.

A Haber foto arşiv BİLSEM Ön Değerlendirme Süreci Ne Zaman Bitecek? BİLSEM takvimine göre, ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024'te başlayıp, 23 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar yapılan değerlendirmeler, öğrenci başarılarını belirlemek adına kritik bir öneme sahip olacak.