Türbülans Çiğdem öğrencisini bile dolandırmış!

Türbülans Çiğdem olarak bilinen Çiğdem İlgün ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Fizik öğretmeni Çiğdem İlgün özel bir kursta ders verdiği öğrencisi Doğukan K.'ye (24) mesaj atarak, çip üretimi yaptığını, para göndermesi halinde 3 katı kazanç sağlayacağını ve bu işi öğrencilere destek olmak amacıyla yaptığını söyledi. Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğunu da ekledi.
DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA ŞİKAYETÇİ OLDU
Doğukan K. ise 40 bin lira para gönderdi. Paranın 3 katı kazanç ile kendisine gönderilmesini bekleyen genç adam, paranın gelmemesi üzerine şüphelenerek Marmara Üniversitesi'ni aradı. Üniversite, bu isimde bir öğretim görevlisinin kendileriyle çalışmadığını söyledi. Bunun üzerine İlgün'den parasını isteyip çeşitli bahanelerle alamayınca dolandırıldığını anlayan öğrenci şikayetçi oldu.
YURT DIŞINA ÇİP SATTIĞINI SÖYLEDİ
Savcılıkça ifadesi alınan Çiğdem İlgün, türbülansı engelleyen optik bir cihaz ürettiğini, yurt dışındaki yatırımcılara çip sattığını söyledi. Kur farkından karlı bir iş olduğunu ve parayı alma süresinin 1-2 haftayı bulduğunu iddia eden İlgün, karşı tarafın ödeme yapmaması nedeniyle sürecin uzadığını Doğukan K.'ye 100 bin lira yatıracağını ileri sürdü.
DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN HAPSİ İSTENDİ
Savcılık, İlgün'ün ürettiği çipleri satarak kar elde edeceği bahanesiyle para aldığı ve ödeme de yapmadığını, benzer şekilde hileli ve aldatıcı şekilde başkalarından da menfaat temin ettiği yönünde dosyalarının olduğunu belirtti. "Dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi.
ÖĞRENCİ KREDİ ÇEKİP VERMİŞ
Mahkemede ifade veren mağdur Doğukan K. öğretmeni İlgün'ün ile arasının iyi olduğunu, kendisinin çip ürettiğini söylediğini ve bu durumun haberlere de konu olduğunu belirterek, "Bir gün bana 'öğrencilere destek amaçlı yatırım yapar mısın, 1'e 3 veriyoruz' dedi. Bankadan kredi çekip parayı havale ettim. 'Bugün, yarın vereceğim' diye oyaladı. Başka öğrencilere de yapıyormuş" dedi.
CEZASI ERTELENMEDİ
Mahkeme, sanığın vaatlerde bulunup çeşitli bahanelerle parayı ödemediğini belirterek "dolandırıcılık" suçundan 1 yıl hapsine karar verdi. Dosyaya yansıyan kişiliği, suç sonrası davranışları nedeniyle cezasında indirim yapmayan mahkeme, suçun işlenişindeki özellikler, zararı gidermemesi, cezanın caydırma amacı bir arada değerlendirildiğinde cezayı ertelemedi.