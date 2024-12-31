Türbülans Çiğdem öğrencisini bile dolandırmış!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Fizik öğretmeni Çiğdem İlgün özel bir kursta ders verdiği öğrencisi Doğukan K.'ye (24) mesaj atarak, çip üretimi yaptığını, para göndermesi halinde 3 katı kazanç sağlayacağını ve bu işi öğrencilere destek olmak amacıyla yaptığını söyledi. Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğunu da ekledi.

Türbülans Çiğdem olarak bilinen Çiğdem İlgün ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Türbülansı engelleyen optik bir cihaz ürettiğini iddia eden Çiğdem İlgün (AHABER ARŞİV)

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA ŞİKAYETÇİ OLDU

Doğukan K. ise 40 bin lira para gönderdi. Paranın 3 katı kazanç ile kendisine gönderilmesini bekleyen genç adam, paranın gelmemesi üzerine şüphelenerek Marmara Üniversitesi'ni aradı. Üniversite, bu isimde bir öğretim görevlisinin kendileriyle çalışmadığını söyledi. Bunun üzerine İlgün'den parasını isteyip çeşitli bahanelerle alamayınca dolandırıldığını anlayan öğrenci şikayetçi oldu.

YURT DIŞINA ÇİP SATTIĞINI SÖYLEDİ

Savcılıkça ifadesi alınan Çiğdem İlgün, türbülansı engelleyen optik bir cihaz ürettiğini, yurt dışındaki yatırımcılara çip sattığını söyledi. Kur farkından karlı bir iş olduğunu ve parayı alma süresinin 1-2 haftayı bulduğunu iddia eden İlgün, karşı tarafın ödeme yapmaması nedeniyle sürecin uzadığını Doğukan K.'ye 100 bin lira yatıracağını ileri sürdü.