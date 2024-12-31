Türkiye o listeye damga vurdu! 2024’te en çok ziyaretçi alan 10 turizm şehri

Dünyada en çok turist çeken yer ise 32,4 milyon ile Bangkok oldu (AA)

EN ÇOK ARTIŞ OLACAK LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR

Türkiye'nin 2024 yılı kişi başı turizm gelirinin Fransa ve Yunanistan'ın üzerinde olacağını aktaran Yavuz, şunları söyledi: "Araştırmada 2030 yılına kadar, yani önümüzdeki 5 yıl içinde en çok turist artışının ABD, Türkiye ve Çin'de yaşanacağının altını özellikle çiziyorlar. Bu, pandemi ertesi Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) raporlarından da analiz edilebilir. 5 yıl sonra turizm harcamasının ortalama 1264 dolar olacağını öngörüyorlar (2023 yılında 1171 dolar). Yani kişi başı turizm harcamasının önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 10'un altında kalacağı öngörülüyor. 2024-2030 yıllarında seyahat harcamalarının en çok olacağı ülkeler Hollanda, Çin ve Polonya tahmin ediliyor. Yani en çok turist gönderen ülkeler artışında bu ülkeler önde çıkacak. Hollanda ve Polonya Antalya'nın ilk 5'inde. Demek ki doğru yoldayız. Bütün bunlar diyor ki, turizm önümüzdeki yıllarda dünyanın en önemli sektörlerinden biri olmaya devam edecek ve Türkiye ekonomisindeki en büyük sektör olma yolunda hızla ilerleyecek."