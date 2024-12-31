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Bankalardan "Hesap Bakım Ücreti" kararı! Vatandaş tepki gösterdi | Yıllık 790 TL'yi bulacak

2025 öncesi bazı bankalar yatırım hesaplarından "Hesap Bakım Ücreti" alınacağını duyurdu. Yıllık 790 TL'yi bulacak ücret karşısında vatandaş duruma tepki gösterirken, sosyal medya üzerinden örgütlenen bazı kişiler ise hesaplarını kapatmaya başladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 09:41
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Bankalardan Hesap Bakım Ücreti kararı! Vatandaş tepki gösterdi | Yıllık 790 TL’yi bulacak

Yeni yıla girerken bazı büyük bankalardan vatandaşın tepkisini çeken kararlar geldi. Özellikle yatırım hesabı olanları ilgilendiren kararlar bankalar hisse senedi hesapları için "Hesap Bakım Ücreti" adı altında ödeme alacağını duyurdu.

Bankaların açıkladığı ʺHesap Bakım Ücretiʺ tutarı yıllık 790 TL'yi bulacak (A Haber arşiv)Bankaların açıkladığı ʺHesap Bakım Ücretiʺ tutarı yıllık 790 TL'yi bulacak (A Haber arşiv)

6 AYDA BİR KESİLECEK
Bankalar alınacak kesintinin her 6 ayda bir olacağını duyurdu.

Hesap Bakım Ücreti'ne tepki gösteren bazı vatandaşlar hesaplarını kapatma kararı aldı (A Haber arşiv)Hesap Bakım Ücreti'ne tepki gösteren bazı vatandaşlar hesaplarını kapatma kararı aldı (A Haber arşiv)

KESİNTİ TUTARI 790 TL'Yİ BULACAK
1 Ocak 2025 itibarıyla bazı bankalar 6 ayda bir hesaplardan 395 lira çekileceğini duyurdu. Yani tutar yıllık 790 lirayı bulabilecek. Bir banka yıllık hesap bakım ücretinin 500 TL olacağını açıklarken, başka bir banka ise tutarı 390 TL olarak duyurdu. Şu ana kadar 3 banka bu konuda açıklama yaparken, bazı bankaların ise yıllardır bu ücreti cüzi şekilde aldığı öğrenildi.

Vatandaşın tepkisi sonrası bankaların geri adım atıp atmayacağı merak konusu oldu (A Haber arşiv)Vatandaşın tepkisi sonrası bankaların geri adım atıp atmayacağı merak konusu oldu (A Haber arşiv)

VATANDAŞ TEPKİLİ
Hesaplardan alınacağı öğrenilen hesap bakım ücreti sonrası vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden örgütlenen bazı hesap sahiplerinin de hesaplarını kapatarak karara tepki gösterdiği öğrenildi.

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