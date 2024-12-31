Bankalardan "Hesap Bakım Ücreti" kararı! Vatandaş tepki gösterdi | Yıllık 790 TL'yi bulacak

Hesap Bakım Ücreti'ne tepki gösteren bazı vatandaşlar hesaplarını kapatma kararı aldı (A Haber arşiv)

KESİNTİ TUTARI 790 TL'Yİ BULACAK

1 Ocak 2025 itibarıyla bazı bankalar 6 ayda bir hesaplardan 395 lira çekileceğini duyurdu. Yani tutar yıllık 790 lirayı bulabilecek. Bir banka yıllık hesap bakım ücretinin 500 TL olacağını açıklarken, başka bir banka ise tutarı 390 TL olarak duyurdu. Şu ana kadar 3 banka bu konuda açıklama yaparken, bazı bankaların ise yıllardır bu ücreti cüzi şekilde aldığı öğrenildi.