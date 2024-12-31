Bankalardan "Hesap Bakım Ücreti" kararı! Vatandaş tepki gösterdi | Yıllık 790 TL'yi bulacak

Yeni yıla girerken bazı büyük bankalardan vatandaşın tepkisini çeken kararlar geldi. Özellikle yatırım hesabı olanları ilgilendiren kararlar bankalar hisse senedi hesapları için "Hesap Bakım Ücreti" adı altında ödeme alacağını duyurdu.
6 AYDA BİR KESİLECEK
Bankalar alınacak kesintinin her 6 ayda bir olacağını duyurdu.
KESİNTİ TUTARI 790 TL'Yİ BULACAK
1 Ocak 2025 itibarıyla bazı bankalar 6 ayda bir hesaplardan 395 lira çekileceğini duyurdu. Yani tutar yıllık 790 lirayı bulabilecek. Bir banka yıllık hesap bakım ücretinin 500 TL olacağını açıklarken, başka bir banka ise tutarı 390 TL olarak duyurdu. Şu ana kadar 3 banka bu konuda açıklama yaparken, bazı bankaların ise yıllardır bu ücreti cüzi şekilde aldığı öğrenildi.
VATANDAŞ TEPKİLİ
Hesaplardan alınacağı öğrenilen hesap bakım ücreti sonrası vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden örgütlenen bazı hesap sahiplerinin de hesaplarını kapatarak karara tepki gösterdiği öğrenildi.