Tramvayda öğrenci kavgası! Bir grup kız saç baş birbirlerine girdi: O anlar kamerada

İzmir’de tramvayda kayda geçen görüntüler tepki çekti. Bir grup kız öğrenci tramvayda birbirine girdi. Çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Giriş Tarihi: 02.10.2025 19:19 Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 19:44
İzmir'de tramvayda bir grup kız öğrenci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, saç saça kavgaya dönüştü. Kavgada bir kız öğrenci saçlarında çekilerek yere düşürülüp defalarca yumruklandı.

Olay sırasında tramvayda bulunan diğer yolcular ve kavga eden öğrencilerin arkadaşları, tarafları ayırmakta güçlük çekti. Kavga anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı.

İzmir'de Çevirme Radar hesabından paylaşılan görüntülerde, iki kız öğrencinin birbirine saldırdığı, başka bir kız öğrencinin ise araya girerek yerdeki kişiye defalarca yumruk attığı anlar yer aldı.

