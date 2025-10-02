Müge Anlı "sana zarar verebilir" deyip uyardı! Karı-koca tavırlarıyla izleyicileri çileden çıkardı

Kaynak: ATV

Bugünkü yayında ise Gülşah ve Olcay Çelikkıran çiftinin boşanıp boşanmama konusunda yaşadığı kararsızlık gündeme geldi.

Müge Anlı, Olcay'ın "Bir boşanıyım, bir boşanmayım" tutumunu değerlendirirken, Gülşah'ı uyardı:

"Bugüne kadar Olcay, senin ona geri döneceksin diye yaptıklarını affetmiş olabilir, ama ben Olcay'ı sağlıklı bulmuyorum. Eğer çocuklarını görmek için geri dönersen ve Olcay kaybettiğine inanırsa sana zarar verebilir. Seni kaybettiği noktada bu kadar sakin kalmayacak"