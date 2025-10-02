Müge Anlı "sana zarar verebilir" deyip uyardı! Karı-koca tavırlarıyla izleyicileri çileden çıkardı

Kayıpları kavuşturan, unutulmuş sırları gün yüzüne çıkaran Müge Anlı birbirinden farklı konuları ekrana taşımaya devam ediyor.
MÜGE ANLI'DA PES DEDİRTEN OLAY!
Olcay Çelikkıran, eşi Gülşah Çelikkıran'ın kendisini ve 3 evladını terk ettiğini iddia ederek Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
Müge Anlı tarafından bulunan genç kadın, stüdyoya geldi. Birbirleriyle yüzleşen çiftin yaşadıkları pes artık dedirtti.
TACİZ İDDİALARI
Olcay Çelikkıran'ın tanımadığı numaraları çevirerek kadınlara taciz dolu mesajlar attığı öne sürüldü.
Konuyla ilgili yasal yaptırımlar da uygulanan Olcay Çelikkıran iddiaları reddetse de birçok kadın yayına bağlanarak şikayetlerini dile getirdi.
Gülşah Çelikkıran ise; 3 çocuğunu geride bırakarak yeni bir aşka yelken açmıştı.
Tepkilerin odağındaki çiftin, 3 çocuğunun akıbeti merak konusu oldu.
Bugünkü yayında ise Gülşah ve Olcay Çelikkıran çiftinin boşanıp boşanmama konusunda yaşadığı kararsızlık gündeme geldi.
Müge Anlı, Olcay'ın "Bir boşanıyım, bir boşanmayım" tutumunu değerlendirirken, Gülşah'ı uyardı:
"Bugüne kadar Olcay, senin ona geri döneceksin diye yaptıklarını affetmiş olabilir, ama ben Olcay'ı sağlıklı bulmuyorum. Eğer çocuklarını görmek için geri dönersen ve Olcay kaybettiğine inanırsa sana zarar verebilir. Seni kaybettiği noktada bu kadar sakin kalmayacak"
YİNE ANLAŞAMADILAR!
Bu kez roller değişti, ikili yine anlaşamadı.
Olcay Çelikkıran inadından vazgeçerek boşanma protokolünü imzalayacağını söyledi, ancak öfkesi geçene kadar çocuklarını göstermek istemediğini belirtti. Anne Gülşah Çelikkıran ise çocuklarını tamamen vermek istemedi ve protokolü imzalamakta direndi.