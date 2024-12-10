TOKİ İzmir Kiraz Arkacılar kura sonuçları yayınlandı: 2+1 ve 3+1 hak sahipleri belirlendi

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilen İzmir Kiraz Arkacılar Mahallesi'ndeki projede 203 adet 2+1 ve 68 adet 3+1 konut bulunuyor. Bu projeyle dar gelirli vatandaşlar düşük peşinat ve uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olabiliyor.

TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi

Yenilenebilir Enerji ve Sıfır Atıkla Dikkat Çekiyor

250 Bin Sosyal Konut Projesi, çevre dostu yaklaşımlarıyla sürdürülebilir yaşamın kapısını aralıyor. Bu proje, yalnızca vatandaşlara uygun fiyatlı konutlar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakları ve sıfır atık uygulamalarıyla çevreye duyarlı bir yaşam tarzını teşvik ediyor.

TOKİ İzmir Kiraz Arkacılar Kura Sonuçları (AA)

Kura Sonuçları

Kura çekimi, TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı. Çekiliş sonucunda hak sahipleri belirlendi ve konutların yerleşim sıraları netleşti. Hak sahipleri, kura sonuçlarını TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden veya e-Devlet sistemi aracılığıyla T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilir.

TOKİ İzmir Kiraz Arkacılar Kura Sonuçları (AA)

Sözleşme İmzalama ve Ödeme Detayları

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Gayrimenkul Satış Sözleşmesi, 23 Aralık 2024 - 17 Ocak 2025 tarihleri arasında Ziraat Bankası'nın Değirmendere Şubesi veya diğer tüm şubelerinde imzalanabilecek.

Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar %10 peşinat ve 180 ay vade ile ödenecek. Peşinat, sözleşme sırasında tahsil edilecek.

Ödemeler, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre güncellenecek.

Peşinat bedelinin %0,5'i banka komisyonu olarak alınacak, bu tutara %5 BSMV eklenerek tahsil edilecek.

Hak sahipleri, konut bedelinin %1'inden az olmamak kaydıyla ek peşinat ödeme seçeneğinden faydalanabilecek.

2+1 ve 3+1 TOKİ İzmir Kiraz Arkacılar Kura Sonuçları (İsim Listesi) İçin Tıklayın