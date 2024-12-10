Başkan Erdoğan’dan asgari ücret, emekli ve memur zammı mesajı

Milyonlarca kişi ocak ayına sayılı gün kala maaşlara gelecek zam oranlarını merak ediyor. Yaklaşık 35 milyon asgari ücretli, emekli ve memur zam için geri sayıma devam ediyor. 2024'te yıllık enflasyon oranının yüzde 44-46 bandı arasında olması beklenirken, zam oranlarında da enflasyon oranının önemli bir ölçüt olması bekleniyor.

MÜMKÜN OLAN EN İYİ NOKTAYA ÇIKACAK Kritik süreç öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında sabit gelirlilere bir müjde verdi. Erdoğan, sabit gelirlilerin refah artışının öncelikli hedefleri olduğunu ifade ederken; ekonomi programını bozmadan maaşların mümkün olan en iyi seviyeye çıkarılacağını söyledi. Erdoğan konuşmasında "Hedefleri bozmadan mümkün olan en iyi noktaya çıkarmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammı ile ilgili masada 22 bin ile 24 bin lirasında farklı tutarlar var (A Haber arşiv)



ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılacak zam konusunda kulislerde 22 bin TL ile 24 bin TL arasında rakamlar konuşulurken, yüzde 35 (22 bin 952) senaryosu ağır basıyor. Konuşulan diğer zam oranı ve maaşlar ise "Yüzde 25 zam ile 21.252 TL, yüzde 30 zam ile 22.102 TL, yüzde 35 zam ile 22.952 TL, yüzde 40 zam ile 23.802 TL, yüzde 41.5 zam ile 24.000 TL ve yüzde 45 zam ile 24.650 TL" şeklinde.

2024 yılında uygulanan mevcut asgari ücret, net olarak 17 bin 2 lira seviyesinde. Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 23 bin 502 TL.