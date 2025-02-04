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THY seferlerine kar engeli! O tarihlerdeki uçuşlar iptal edildi

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle bazı uçuşlarda aksamalar meydana geldi. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, beklenen kar yağışı dolayısıyla yarın ve perşembe günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.02.2025 21:47 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 22:38
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THY seferlerine kar engeli! O tarihlerdeki uçuşlar iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, beklenen kar yağışı dolayısıyla yarın ve perşembe günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Yahya Üstün'ün X hesabından yapılan paylaşım | Ekran görüntüsü- A HaberYahya Üstün'ün X hesabından yapılan paylaşım | Ekran görüntüsü- A Haber

UÇUŞU OLANLAR DİKKAT! MUTLAKA KONTROL EDİN

Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin uçuş sorgulama linki üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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