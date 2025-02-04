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O ilimizde eğitime kar engeli! Valilik duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar uyarıları sonrası Nevşehir'de eğitime ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 günlük ara verildiği belirtildi.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.02.2025 23:46
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O İLİMİZDE EĞİTİME KAR ENGELİ!

Nevşehir il genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

EĞİTİME "KAR" ARASI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Ulaşımda oluşabilecek olası risklere karşı tedbir amacıyla il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedilen açıklamada, "Köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim öğretime 5 Şubat 2025 Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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