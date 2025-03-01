THY 10 yılda 60 milyar dolar yatırım yapacak!

Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) 2024 yılı bilançosunu açıkladı.
Geçen yıl 113.3 milyar lira kâr elde eden şirketin toplam geliri ise 22.7 milyar dolar oldu. 2023'ün yüzde 8, 2019'un ise yüzde 71 üzerinde gelir büyümesi yaşandı.
Sabah'ın haberine göre Artan rekabet ve sınırlı büyüyen kapasiteye rağmen yolcu gelirleri de yüzde 4 arttı. THY bir taraftan büyürken, diğer taraftan net borçluluğunu da 5.7 milyar dolara indirdi. Asya'dan gelen güçlü talebin etkisiyle 2 milyon ton kargo taşınırken, kargo gelirleri de 2023'e göre yüzde 35 artarak 3.5 milyar dolara yükseldi.
THY Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ülke ekonomisine 60 milyar dolar katkı sağladıklarını belirterek, "Geçen yıl bu rakam 55 milyar dolardı. 2028'de bu katkının 101 milyar dolara, 2033'te ise 144 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz." dedi.
THY'nin 18 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı yaptığını, bunun içinden uçak kiralamaları, bakım-onarım, yakıt gibi maliyetler çıktıktan sonra ülkeye 9 milyar dolarlık net döviz katkısı sağladıklarını söyleyen Bolat, "2033'te (100'üncü yıl) 44 milyar dolar ihracat, 20 milyar dolar net döviz katkısı hedefliyoruz." diye konuştu.
500. UÇAK GELİYOR
Kargo ve yolcu uçağı toplamının 492'ye ulaştığını, Eylül'de bu sayının 500'e çıkacağını aktaran Bolat, "500'üncü uçağa 19 iştirak şirketimizdeki 100 bin çalışanımızın (emekli olanlar dahil) fotoğraflarını tek tek işleyeceğiz. Uçağın boyu 77 metre. Bu da dünyada ilk olacak." dedi.
2033'te 171 milyon yolcuya ulaşmayı hedeflediklerini, dünyada da ikinciliğe yükselmeyi amaçladıklarını söyleyen Bolat, şöyle konuştu: "10 yılda 60 milyar dolar yatırım yapacağız. 2003-2023 arasında 30 milyar dolar yatırım yapmıştık. Ekonomiye 500 milyar dolar katkı sağlamıştık. Gelecek 10 yılda da bu katkı 1 trilyon dolara çıkacak."
2025'TE 91 MİLYON YOLCUYA ULAŞACAK
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Murat Şeker de 2024'te kapasite artışını yüzde 8'de tamamladıklarını belirterek, "Yolcu kapasitesini pandemi öncesinin yüzde 35 üzerine çıkardık. Filoya 120 uçak eklenmesi bunda etkili oldu. THY pandemiden en hızlı çıkan havayolu oldu. 2025'te de kapasite artışı yüzde 6-8 arasında olur. 2025'te 513-515 uçağa çıkacağız. Yolcu sayısını da 91 milyona çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise uçakların içindeki tüm sistemlerin yerli olacağını kaydederek, "Yeni gelen tüm uçakların koltukları yerli üretim. Business Class koltukları da yerli üretim olacak. 2025 sonuna kadar eğlence sistemini de kendimiz yapacağız." diye konuştu.
5 YENİ ROTA
THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, dünyadaki nüfusun ve ticaretin yüzde 90'ına dokunduklarını belirterek, "541 noktaya ulaşımımız var. 6 kıtada uçuş yapan havayoluyuz. Bu yıl Şam, Bingazi, Ohri, Lima, Punom Pen'e uçmayı planlıyoruz." dedi.
YATIRIMCI SEVİNECEK
Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Bu yıl 250 milyar dolar temettü dağıtımı yapacağız. Yani kârın yüzde 8-8.5'ini yatırımcılarımıza dağıtacağız. Bundan sonra da her sene kâr elde ettiğimizde temettü vereceğiz." dedi.