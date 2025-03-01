THY 10 yılda 60 milyar dolar yatırım yapacak!

Geçen yıl 113.3 milyar lira kâr elde eden şirketin toplam geliri ise 22.7 milyar dolar oldu. 2023'ün yüzde 8, 2019'un ise yüzde 71 üzerinde gelir büyümesi yaşandı.

Türk Hava Yolları'nın 2024 yılı bilançosu açıklandı. (AHABER ARŞİV) Sabah'ın haberine göre Artan rekabet ve sınırlı büyüyen kapasiteye rağmen yolcu gelirleri de yüzde 4 arttı. THY bir taraftan büyürken, diğer taraftan net borçluluğunu da 5.7 milyar dolara indirdi. Asya'dan gelen güçlü talebin etkisiyle 2 milyon ton kargo taşınırken, kargo gelirleri de 2023'e göre yüzde 35 artarak 3.5 milyar dolara yükseldi.

THY Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat.

THY Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ülke ekonomisine 60 milyar dolar katkı sağladıklarını belirterek, "Geçen yıl bu rakam 55 milyar dolardı. 2028'de bu katkının 101 milyar dolara, 2033'te ise 144 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz." dedi.



THY'nin 18 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı yaptığını, bunun içinden uçak kiralamaları, bakım-onarım, yakıt gibi maliyetler çıktıktan sonra ülkeye 9 milyar dolarlık net döviz katkısı sağladıklarını söyleyen Bolat, "2033'te (100'üncü yıl) 44 milyar dolar ihracat, 20 milyar dolar net döviz katkısı hedefliyoruz." diye konuştu.





500. UÇAK GELİYOR

Kargo ve yolcu uçağı toplamının 492'ye ulaştığını, Eylül'de bu sayının 500'e çıkacağını aktaran Bolat, "500'üncü uçağa 19 iştirak şirketimizdeki 100 bin çalışanımızın (emekli olanlar dahil) fotoğraflarını tek tek işleyeceğiz. Uçağın boyu 77 metre. Bu da dünyada ilk olacak." dedi.

2033'te 171 milyon yolcuya ulaşmayı hedeflediklerini, dünyada da ikinciliğe yükselmeyi amaçladıklarını söyleyen Bolat, şöyle konuştu: "10 yılda 60 milyar dolar yatırım yapacağız. 2003-2023 arasında 30 milyar dolar yatırım yapmıştık. Ekonomiye 500 milyar dolar katkı sağlamıştık. Gelecek 10 yılda da bu katkı 1 trilyon dolara çıkacak."