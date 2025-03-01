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Kocaeli'de aldatılan koca dehşet saçtı! Evde yakalayınca…

Kocaeli'de Y.K. iddiaya göre evine gittiğinde karısı S.K. ile M.Ç. isimli erkeği birlikte yakaladı. Yasak aşkı öğrenen Y.K. dehşet saçtı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.03.2025 10:38
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Kocaeli’de aldatılan koca dehşet saçtı! Evde yakalayınca…

Korkunç olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı İnönü Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi.

İddiaya göre eve gelen Y.K., karısı S.K. ile M.Ç. isimli erkekle karşılaştı. Y.K., eşi S.K.'nin kendisini M.Ç. ile aldattığını öne sürmesi üzerine, taraflar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Y.K. bıçakla, eşi S.K.'yi elinden, M.Ç.'yi de kalçasından yaraladı.

Aldatılan koca dehşet saçtıAldatılan koca dehşet saçtı

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.K. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, M.Ç. ise Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aldatılan koca dehşet saçtıAldatılan koca dehşet saçtı

Polis, Y.K.'yı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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