Kocaeli’de aldatılan koca dehşet saçtı! Evde yakalayınca…

Korkunç olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı İnönü Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi.

İddiaya göre eve gelen Y.K., karısı S.K. ile M.Ç. isimli erkekle karşılaştı. Y.K., eşi S.K.'nin kendisini M.Ç. ile aldattığını öne sürmesi üzerine, taraflar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Y.K. bıçakla, eşi S.K.'yi elinden, M.Ç.'yi de kalçasından yaraladı.