Teselli İkramiyesi ne kadar, kaç TL? 2025 MPİ Teselli İkramiyesi kazanan numaralar neler?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. 600 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanmayı hayal edenler, 31 Aralık 2024 akşamı yapılacak çekilişe odaklandı. Çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, bilet sorgulama sayfalarına göz atmaya başladı. Ayrıca teselli ikramiyesinin ne kadar olduğu ve kimlere çıkacağı da en çok merak edilen konular arasında.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 31.12.2024 18:02 PAYLAŞ ABONE OL

2025 yılına sayılı saatler kala, milyonlarca kişinin hayalini süsleyen 600 milyon TL'lik büyük ikramiye için geri sayım hızla devam ediyor. Ancak, büyük ikramiye şansını kaçıranlar için de önemli bir fırsat var: Teselli ikramiyesi. Peki, teselli ikramiyesi nedir, ne kadar kazandırır ve ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

A Haber Foto Arşiv-Milli Piyango 2025 Teselli İkramiyesi Nedir? Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan şanslı biletin açıklanmasının ardından, büyük ikramiyeyi yalnızca bir rakamla kaçıranlara verilen ödül "teselli ikramiyesi" olarak bilinir. Bu ikramiye, büyük ödülü kazanamayan fakat bir şekilde şanslı olan bilet sahiplerine moral verirken, başka bir ikramiye kazanma fırsatı sunuyor.