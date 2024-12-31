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Teselli İkramiyesi ne kadar, kaç TL? 2025 MPİ Teselli İkramiyesi kazanan numaralar neler?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. 600 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanmayı hayal edenler, 31 Aralık 2024 akşamı yapılacak çekilişe odaklandı. Çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, bilet sorgulama sayfalarına göz atmaya başladı. Ayrıca teselli ikramiyesinin ne kadar olduğu ve kimlere çıkacağı da en çok merak edilen konular arasında.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 18:02
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Teselli İkramiyesi ne kadar, kaç TL? 2025 MPİ Teselli İkramiyesi kazanan numaralar neler?

2025 yılına sayılı saatler kala, milyonlarca kişinin hayalini süsleyen 600 milyon TL'lik büyük ikramiye için geri sayım hızla devam ediyor. Ancak, büyük ikramiye şansını kaçıranlar için de önemli bir fırsat var: Teselli ikramiyesi. Peki, teselli ikramiyesi nedir, ne kadar kazandırır ve ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

A Haber Foto Arşiv-Milli Piyango 2025A Haber Foto Arşiv-Milli Piyango 2025

Teselli İkramiyesi Nedir?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan şanslı biletin açıklanmasının ardından, büyük ikramiyeyi yalnızca bir rakamla kaçıranlara verilen ödül "teselli ikramiyesi" olarak bilinir. Bu ikramiye, büyük ödülü kazanamayan fakat bir şekilde şanslı olan bilet sahiplerine moral verirken, başka bir ikramiye kazanma fırsatı sunuyor.

A Haber Foto Arşiv-Milli Piyango 2025A Haber Foto Arşiv-Milli Piyango 2025

Teselli İkramiyesi Ne Kadar Kazandırır?

2025 yılı Yılbaşı çekilişinde toplamda 63 teselli ikramiyesi dağıtılacak. Her bir teselli ikramiyesi için 600 bin TL'lik bir ödül verilecek. Bu ikramiye sayesinde, büyük ödülü kazanamayan 63 şanslı bilet sahibi toplamda 37 milyon 800 bin TL'lik bir tutar kazanmış olacak.

A Haber Foto Arşiv-Milli Piyango 2025A Haber Foto Arşiv-Milli Piyango 2025

Teselli İkramiyesini Kazanan Numaralar

Milli Piyango çekilişi başladığında kazanan numaralar haberimize eklenecektir.

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