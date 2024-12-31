Amorti Bilet çıkan numaralar 2025 | Milli Piyango Yılbaşı amorti bilet ne kadar, sonuçlar nereden öğrenilir?

Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişi öncesinde heyecan dorukta. "Amorti nedir, ne kadar kazandırır?" soruları gündemdeki yerini alırken, sonuçların açıklanacağı tarihe sayılı günler kaldı. Milli Piyango çekilişlerinde büyük ikramiyenin kazanamayan talihlilerin merakla araştırdığı amorti sorgulama ekranı, hem Milli Piyango Online adresi hem de ahaber.com.tr üzerinden erişime açılacak. Peki, 2025 yılına özel Yılbaşı çekilişi amortisi ne kadar, ne zaman duyurulacak? İşte yılbaşı özel amorti sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 31.12.2024 17:55 PAYLAŞ ABONE OL

025 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Özellikle büyük ikramiye şansı olmayan vatandaşlar, biletlerinde son rakamların ne olacağını merak ediyor. Çekilişin sonunda, amorti numarası doğru çıkan bilet sahipleri, bilet bedelini kazanacak. 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulacağı gecede, "Amorti ne kadar?" sorusu da sıkça sorulmaya başlandı. İşte 2025 yılına özel Milli Piyango Yılbaşı çekilişi amorti sonuçları ve sorgulama ekranı hakkında bilmeniz gereken her şey.

A Haber foto arşiv Amorti Nedir? Milli Piyango çekilişinde, büyük ikramiyenin dışında bir diğer önemli ödül amorti ikramiyesi. Amorti, biletin son rakamlarına bağlı olarak belirleniyor. Çekilişin sonunda 0 ile 9 arasında iki rakam belirlenir. Bu iki rakamdan birinin biletin son numarasına denk gelmesi durumunda, amorti ikramiyesi kazanılır. Amorti kazanan kişi, biletinin bedelini geri almış olur.