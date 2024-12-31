Amorti Bilet çıkan numaralar 2025 | Milli Piyango Yılbaşı amorti bilet ne kadar, sonuçlar nereden öğrenilir?

025 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Özellikle büyük ikramiye şansı olmayan vatandaşlar, biletlerinde son rakamların ne olacağını merak ediyor. Çekilişin sonunda, amorti numarası doğru çıkan bilet sahipleri, bilet bedelini kazanacak. 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulacağı gecede, "Amorti ne kadar?" sorusu da sıkça sorulmaya başlandı. İşte 2025 yılına özel Milli Piyango Yılbaşı çekilişi amorti sonuçları ve sorgulama ekranı hakkında bilmeniz gereken her şey.
Amorti Nedir?
Milli Piyango çekilişinde, büyük ikramiyenin dışında bir diğer önemli ödül amorti ikramiyesi. Amorti, biletin son rakamlarına bağlı olarak belirleniyor. Çekilişin sonunda 0 ile 9 arasında iki rakam belirlenir. Bu iki rakamdan birinin biletin son numarasına denk gelmesi durumunda, amorti ikramiyesi kazanılır. Amorti kazanan kişi, biletinin bedelini geri almış olur.
Yılbaşı Çekilişi Amorti Ne Zaman Açıklanacak?
2025 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 18:30'da başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise saat 23:30'da yapılacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından, ikramiye kategorilerindeki kazanan numaralar anında açıklanacak. Amorti numaraları da bu zaman diliminde duyurulacak.
Amorti Sorgulama Nasıl Yapılır?
Her yıl olduğu gibi, 2025 Yılbaşı çekilişi sonuçları anında ahaber.com.tr üzerinden yayınlanacak. Ayrıca, amorti numaralarını öğrenmek isteyenler için özel sorgulama ekranı da hazır olacak. Amorti sorgulama işlemi, "Amorti Sorgulama 2025" sayfası üzerinden kolayca yapılabilecek.
Amorti Kazanmak İçin Ne Yapmak Gerekir?
Amorti kazanabilmek için, çekilen iki rakamdan birinin biletinizin son rakamı olması yeterli. Yani, biletinizin son numarası, belirlenen amorti numarasına eşleşirse bilet bedeliniz size geri ödenecek. Bu durumda, büyük ikramiyeyi kazanamasanız da, amorti sayesinde kaybınız telafi edilmiş olacak.