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Milli Piyango 10.000, 25.000 TL kazanan numaralar hangileri? 31 Aralık yılbaşı MPİ 50.000 TL kazanan numaralar listesi...

31 Aralık Salı akşamı yani bugün, 2025 yılbaşı Milli Piyango çekilişi sonuçları açıklanacak. Büyük ikramiyeden amortiye kadar kazanan şanslı numaralar tek tek duyurulacak. Peki 2025 yılbaşı Milli Piyango’da 10.000 TL, 25.000 TL ve 50.000 TL kazanan numaralar hangileri?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 18:35 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 19:45
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Milli Piyango 10.000, 25.000 TL kazanan numaralar hangileri? 31 Aralık yılbaşı MPİ 50.000 TL kazanan numaralar listesi...

Bu akşam gerçekleştirilecek 2025 yılbaşı Milli Piyango çekilişi ile büyük ikramiyeden amortiye kadar kazanan şanslı numaralar açıklanacak. Peki, 2025 yılbaşı Milli Piyango'da 10.000 TL, 25.000 TL ve 50.000 TL kazanan numaralar hangileri olacak? İşte şanslı numaralar...

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10.000 İLA 25.000 TL'NİN KAZANANI HANGİ RAKAMLAR OLDU?

Son 6 rakamına göre 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

001547, 002249, 014369, 016335, 016623, 044572, 045374, 062168, 079999, 092826
099721, 117539, 125253, 136818, 174914, 176656, 201561, 203444, 205188, 225294
236177, 236548, 251582, 261117, 262596, 263593, 277653, 321585, 326028, 337161
343504, 349938, 350749, 356764, 357184, 383736, 397892, 403275, 420841, 433359
445076, 450048, 506698, 523164, 528213, 549925, 577425, 591870, 595253, 598980
647754, 663795, 669923, 685858, 689050, 692741, 699614, 711429, 729524, 741749
764249, 767368, 775007, 781843, 786061, 791606, 791773, 802480, 830992, 832399
842879, 896280, 902084, 904235, 919216, 919504, 919986, 967375, 988826, 993307

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50.000 TL'NİN KAZANANI HANGİ RAKAMLAR OLDU?

Çekiliş sonucunda kazanan numaralar, haberimizde detaylı bir şekilde paylaşılacaktır.

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MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN NUMARALAR

Son altı yılın büyük ikramiye kazanan numaraları şu şekilde sıralanıyor:

2023: 3550054
2022: 6530303
2021: 9876066
2020: 9884757
2019: 1358490
2018: 9794035

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MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Son altı yılda büyük ikramiye kazanan numaralarına göre en fazla görülen rakamlar şunlar:

5 rakamı: 7 kez
0 rakamı: 7 kez
3 rakamı: 6 kez
9 rakamı: 5 kez
4 rakamı: 4 kez
6 rakamı: 4 kez
8 rakamı: 4 kez
7 rakamı: 4 kez
1 rakamı: 1 kez

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MİLLİ PİYANGO'DA EN AZ ÇIKAN RAKAMLAR

Milli Piyango yılbaşı çekilişlerinde son altı yılda hiç çıkmayan rakam ise "2" olurken, yalnızca bir kez çıkan rakam "1" oldu.

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