Milli Piyango 10.000, 25.000 TL kazanan numaralar hangileri? 31 Aralık yılbaşı MPİ 50.000 TL kazanan numaralar listesi...

Son altı yılın büyük ikramiye kazanan numaraları şu şekilde sıralanıyor:

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MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Son altı yılda büyük ikramiye kazanan numaralarına göre en fazla görülen rakamlar şunlar:

5 rakamı: 7 kez

0 rakamı: 7 kez

3 rakamı: 6 kez

9 rakamı: 5 kez

4 rakamı: 4 kez

6 rakamı: 4 kez

8 rakamı: 4 kez

7 rakamı: 4 kez

1 rakamı: 1 kez