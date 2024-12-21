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TEM'i kilitleyen kaza! Araç takla atarak bariyerleri aştı

Sabahın ilk saatlerinde İstanbul'da başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, TEM Hasdal mevkiinde trafiği kilitleyen bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil yoldan çıkarak takla attı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:48
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TEM’i kilitleyen kaza! Araç takla atarak bariyerleri aştı

TEM Otoyolu Kemerburgaz - Alibeyköy yönünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak bariyerlerin dışına çıktı. Kaza sonrası 2 şerit trafiğe kapatıldı.

TEM'i kilitleyen kaza! Takla atan araç bariyerleri aştı (A HABER ÖZEL)TEM'i kilitleyen kaza! Takla atan araç bariyerleri aştı (A HABER ÖZEL)

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Takla atan araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı (AHABER ÖZEL)Takla atan araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı (AHABER ÖZEL)

Hasdal mevkiinde meydana gelen bu kaza trafiği de büyük oranda etkilerken, bölgeye gelen vinç bariyer dışına çıkan aracı kaldırdı.

TEM Otoyolu Kemerburgaz - Alibeyköy yönü, Hasdal mevkii (AHABER ÖZEL)TEM Otoyolu Kemerburgaz - Alibeyköy yönü, Hasdal mevkii (AHABER ÖZEL)

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