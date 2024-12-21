TEM’i kilitleyen kaza! Araç takla atarak bariyerleri aştı

TEM Otoyolu Kemerburgaz - Alibeyköy yönünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak bariyerlerin dışına çıktı. Kaza sonrası 2 şerit trafiğe kapatıldı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hasdal mevkiinde meydana gelen bu kaza trafiği de büyük oranda etkilerken, bölgeye gelen vinç bariyer dışına çıkan aracı kaldırdı.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ! UZUN ARAÇ KUYRUKLARI
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Edirne istikametine seyreden sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Köprü bağlantı yollarından uzun araç kuyrukları gözlemlendi.