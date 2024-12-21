Cep telefonu ve otomobil alacaklar dikkat! Taksitlere yeni sınırlama

Yenilenmiş ürün kategorisindeki ve fiyatı 25 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarında, ayrıca bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin lirayı aşan cihazlarda taksit süresi 3 ayla sınırlandırıldı.

Cep telefonları ve otomotivde taksit sürelerine ilişkin karar Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Telefon ve otomobil alımında taksitlere yeni sınırlama (ARŞİV)

Taşıt alımlarında taksit süreleri ise fatura değerine göre kademeli olarak belirlendi.



400 bin lira ve altındaki araçlar için en fazla 48 ay taksit uygulanacak.

400 bin lira- 800 bin lira arasındaki araçlar için taksit sayısı 36 ayı aşamayacak.