Haberler Tıkla Haberleri Cep telefonu ve otomobil alacaklar dikkat! Taksitlere yeni sınırlama

Cep telefonu ve otomobil alacaklar dikkat! Taksitlere yeni sınırlama

Cep telefonu ve sıfır otomobil alımlarında taksit süreleri yeniden düzenlendi. Karar ile ürün fiyatları arttıkça, taksit sayıları gerileyecek. Cep telefonlarına fiyatına göre 3 ay vade sınırı geldi.

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:28
ABONE OL
Cep telefonu ve otomobil alacaklar dikkat! Taksitlere yeni sınırlama

Cep telefonları ve otomotivde taksit sürelerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yenilenmiş ürün kategorisindeki ve fiyatı 25 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarında, ayrıca bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin lirayı aşan cihazlarda taksit süresi 3 ayla sınırlandırıldı.

Telefon ve otomobil alımında taksitlere yeni sınırlama (ARŞİV)Telefon ve otomobil alımında taksitlere yeni sınırlama (ARŞİV)

Taşıt alımlarında taksit süreleri ise fatura değerine göre kademeli olarak belirlendi.

400 bin lira ve altındaki araçlar için en fazla 48 ay taksit uygulanacak.

400 bin lira- 800 bin lira arasındaki araçlar için taksit sayısı 36 ayı aşamayacak.

Cep telefonu ve otomobil alımında taksitlere yeni sınırlama (ARŞİV)Cep telefonu ve otomobil alımında taksitlere yeni sınırlama (ARŞİV)

800 bin lira - 1,2 milyon lira arasındaki araçlar için en fazla 24 ay taksit yapılabilecek.

1,2 milyon lira - 2 milyon lira arasındaki araçlarda taksit sayısı en fazla 12 ay belirlendi.

2 milyon lira üzerindeki araçlar için ise taksit yapılamayacak.

SON DAKİKA