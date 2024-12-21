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En uzun gecede akaryakıt fiyatları güncelleniyor! Benzin ve motorin fiyatları

Brent petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar benzin ve motorin fiyatları etkiliyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları sürekli araştırılıyor. En uzun gece olan 21 Aralık tarihinde akaryakıt fiyatları değişiyor? Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar oluyor? İşte akaryakıt fiyatları ile ilgili detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:17
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EN UZUN GECEDE AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCELLENİYOR!

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişiklikler, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar ise güncel benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Bugün itibariyle motorin litre fiyatında artış yaşanırken, benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Akaryakıt Fiyatları (A Haber Foto Arşiv)Akaryakıt Fiyatları (A Haber Foto Arşiv)

Motorine 58 Kuruşluk Artış

Yılın en uzun gecesinde akaryakıt tabelaları değişiyor. 21 Aralık itibariyle motorin fiyatına 58 kuruşluk bir zam yapılırken, benzin fiyatlarında şimdilik bir değişiklik öngörülmüyor. Artış, bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

Akaryakıt Fiyatları (A Haber Foto Arşiv)Akaryakıt Fiyatları (A Haber Foto Arşiv)

Akaryakıt Fiyatları

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel V/Pro Diesel PO/gaz Otogaz

ISTANBUL (AVRUPA) 43.14 TL/LT 43.91 TL/LT 43.91 TL/LT 26.03 TL/LT

ISTANBUL (ANADOLU) 43.02 TL/LT 43.85 TL/LT 43.85 TL/LT 25.49 TL/LT

ANKARA 43.60 TL/LT 44.52 TL/LT 44.52 TL/LT 26.04 TL/LT

IZMIR 44.05 TL/LT 45.01 TL/LT 45.01 TL/LT 25.94 TL/LT

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