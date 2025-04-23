Haberler Tıkla Haberleri 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, hafta içi mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil mi?

19 Mayıs hangi güne denk geliyor, hafta içi mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin en önemli milli bayramlarından biri olarak her yıl coşkuyla kutlanıyor. 2025 yılında da büyük bir heyecanla beklenen bu özel gün, aynı zamanda resmi tatil olarak kabul ediliyor. Peki 19 Mayıs 2025 hangi gün?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.04.2025 10:20
ABONE OL
19 Mayıs hangi güne denk geliyor, hafta içi mi? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil mi?

Türkiye'nin en anlamlı milli bayramlarından biri olan 19 Mayıs her yıl büyük bir coşku ile kutlanır. 2025 yılı için de heyecanla beklenen bu özel gün, tatil planı yapan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

19 Mayıs 2025 Pazartesi Günü Kutlanacak

19 Mayıs 2025, Pazartesi günü olarak takvimlerde yerini alıyor. Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilen bu gün, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

19 Mayıs'ın Tarihsel Önemi

19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olarak kabul edilir. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

Bu tarih, sadece bir zaferin değil, aynı zamanda Türk milletinin kaderini değiştiren bir dönüm noktasının simgesidir. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı verilen bir direnişin işareti olmuştur.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

Gençlik ve Sporun Öne Çıktığı Bir Bayram

19 Mayıs, özellikle gençliğe verdiği önemle dikkat çeker. Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözünden hareketle, bayramda gençlik ve spor temalı etkinlikler düzenlenir. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan çeşitli etkinlikler, gençleri Cumhuriyet değerleriyle buluşturmayı amaçlar. Ayrıca bu bayram, ulusal birlik ruhunun pekiştirildiği, toplumsal dayanışmanın artırıldığı bir gündür.

SON DAKİKA