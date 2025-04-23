19 Mayıs hangi güne denk geliyor, hafta içi mi? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil mi?

Türkiye'nin en anlamlı milli bayramlarından biri olan 19 Mayıs her yıl büyük bir coşku ile kutlanır. 2025 yılı için de heyecanla beklenen bu özel gün, tatil planı yapan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.
19 Mayıs 2025 Pazartesi Günü Kutlanacak
19 Mayıs 2025, Pazartesi günü olarak takvimlerde yerini alıyor. Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilen bu gün, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor.
19 Mayıs'ın Tarihsel Önemi
19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olarak kabul edilir. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır.
Bu tarih, sadece bir zaferin değil, aynı zamanda Türk milletinin kaderini değiştiren bir dönüm noktasının simgesidir. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı verilen bir direnişin işareti olmuştur.
Gençlik ve Sporun Öne Çıktığı Bir Bayram
19 Mayıs, özellikle gençliğe verdiği önemle dikkat çeker. Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözünden hareketle, bayramda gençlik ve spor temalı etkinlikler düzenlenir. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan çeşitli etkinlikler, gençleri Cumhuriyet değerleriyle buluşturmayı amaçlar. Ayrıca bu bayram, ulusal birlik ruhunun pekiştirildiği, toplumsal dayanışmanın artırıldığı bir gündür.