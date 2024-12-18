Fenerbahçe’de Medina yerine yeni hedef! Peşine düştüler

Cristian Medina (A Haber arşiv)

TRANSFERDE BİR İYİ BİR DE KÖTÜ HABER

Jose Mourinho ve Mario Branco'nun ortaklaşa yürüttüğü Ocak ayı operasyonlarında ise flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yetiştiremediği transfer Cristian Medina, devre arasında İstanbul yolcusu olacaktı. Aynı zamanda tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ile oynayacağı için sabırsızlanan Medina için bütün şartlar ilk günden bu yana olumluydu. Ancak Fenerbahçe'nin devre arasında yönlendiği başka bir 8 numaranın ortaya çıkması ile birlikte Medina transferinin rafa kaldırıldığı iddiaları neredeyse kesinlik kazandı.