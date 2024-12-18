Fenerbahçe’de Medina yerine yeni hedef! Peşine düştüler

Sezonun ikinci yarısında liderlik koltuğuna oturmak ve taraftarlara şampiyonluk sevinci yaşatmak isteyen sarı lacivertlilerde devre arası transferleri için yoğun mesai harcıyor.
TRANSFERDE BİR İYİ BİR DE KÖTÜ HABER
Jose Mourinho ve Mario Branco'nun ortaklaşa yürüttüğü Ocak ayı operasyonlarında ise flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yetiştiremediği transfer Cristian Medina, devre arasında İstanbul yolcusu olacaktı. Aynı zamanda tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ile oynayacağı için sabırsızlanan Medina için bütün şartlar ilk günden bu yana olumluydu. Ancak Fenerbahçe'nin devre arasında yönlendiği başka bir 8 numaranın ortaya çıkması ile birlikte Medina transferinin rafa kaldırıldığı iddiaları neredeyse kesinlik kazandı.
HEDEF 20 YAŞINDAKİ ARJANTİNLİ
Sarı lacivertlilerin 20 yaşındaki Arjantinli futbolcu Christian Ordonez ile görüşmeler sürdürdüğü öğrenildi. Medina'ya alternatif olarak listede adı geçen Ordonez için bir başka Arjantin ekibi CA Velez Sarsfield'ın kapısı çalınacak. Kulübüyle 31 Aralık 2025'e kadar sözleşmesi süren yetenekli 8 numara, bu sezon çıktığı 47 maçta 1 gol / 4 asist katkısı sundu.