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Fenerbahçe'de Medina yerine yeni hedef! Peşine düştüler

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yarışı sürdüren Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi çalışmaları hız kazandı. Yaz transfer döneminden bu yana listenin bir numarası olan Cristian Medina'da yeni gelişmeler yaşanırken; bir yandan da 20 yaşındaki Christian Ordonez ile görüşmeler sürüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:11
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Fenerbahçe’de Medina yerine yeni hedef! Peşine düştüler

Sezonun ikinci yarısında liderlik koltuğuna oturmak ve taraftarlara şampiyonluk sevinci yaşatmak isteyen sarı lacivertlilerde devre arası transferleri için yoğun mesai harcıyor.

Cristian Medina (A Haber arşiv)Cristian Medina (A Haber arşiv)

TRANSFERDE BİR İYİ BİR DE KÖTÜ HABER
Jose Mourinho ve Mario Branco'nun ortaklaşa yürüttüğü Ocak ayı operasyonlarında ise flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yetiştiremediği transfer Cristian Medina, devre arasında İstanbul yolcusu olacaktı. Aynı zamanda tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ile oynayacağı için sabırsızlanan Medina için bütün şartlar ilk günden bu yana olumluydu. Ancak Fenerbahçe'nin devre arasında yönlendiği başka bir 8 numaranın ortaya çıkması ile birlikte Medina transferinin rafa kaldırıldığı iddiaları neredeyse kesinlik kazandı.

Christian Ordonez (A Haber arşiv)Christian Ordonez (A Haber arşiv)

HEDEF 20 YAŞINDAKİ ARJANTİNLİ
Sarı lacivertlilerin 20 yaşındaki Arjantinli futbolcu Christian Ordonez ile görüşmeler sürdürdüğü öğrenildi. Medina'ya alternatif olarak listede adı geçen Ordonez için bir başka Arjantin ekibi CA Velez Sarsfield'ın kapısı çalınacak. Kulübüyle 31 Aralık 2025'e kadar sözleşmesi süren yetenekli 8 numara, bu sezon çıktığı 47 maçta 1 gol / 4 asist katkısı sundu.

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