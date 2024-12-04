Tavşan kanı değil! Çaydaki hile nasıl anlaşılır?

NASIL ANLAŞILIR?

Herkesin merak ettiği soru şu: "Peki bu hileli çayı nasıl anlayacağız?" İşte uzmanların iddiasına göre bir soğuk suyu çayın üzerine döküyoruz ve döktüğümüzde eğer çayın altında bir kırmızı boya var ise o çayda hile var demektir.

ÇAY ALIRKEN BUNA DİKKAT!

Peki bu hileli çayın insan sağlığına zararı var mı? Çaya gıda boyası ve toz gibi yabancı maddeler eklenmesi insan sağlığı için ciddi riskler taşıyor.