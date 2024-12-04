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Tavşan kanı değil! Çaydaki hile nasıl anlaşılır?

Milli içeceklerimizden biri çay. Yazın sıcağında kışın soğukta bazen dinlenmek bazen keyiflenmek için... Kısacası bahanemiz çok çay içmek için. Tavşan kanı olması da en önemli kriterimiz. Ama sahtekarlar çayın rengine yine hile karıştırdı. Aman dikkat!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 04.12.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 09:51
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Tavşan kanı değil! Çaydaki hile nasıl anlaşılır?

Kahvaltıların vazgeçilmezi sohbetlerin ise olmaz ise olmazı. Çeşidi bol, lezzeti birbirinden farklı.

TAVŞAN KANI DEĞİL!

Ancak gıda hilecileri Türk halkının siyah çayına da limon sıktı.

GIDA BOYASI VE TOZ HİLESİ

İçtiğimiz çaylar sandığımız kadar masum değiller. Neden mi? Çünkü bu içtiğimiz çayın içerisine hem gıda boyası hem de toz karıştırıyorlar.

Çaya tavşan rengini kazandırmak adına çeşitli kullanılmaması gereken boyalar ilave ediliyor. Bunların yakalandığı örnekler var.

Çaydaki oyunu Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti. Dört markada gıda boyası tespit edildi.

NASIL ANLAŞILIR?

Herkesin merak ettiği soru şu: "Peki bu hileli çayı nasıl anlayacağız?" İşte uzmanların iddiasına göre bir soğuk suyu çayın üzerine döküyoruz ve döktüğümüzde eğer çayın altında bir kırmızı boya var ise o çayda hile var demektir.

ÇAY ALIRKEN BUNA DİKKAT!

Peki bu hileli çayın insan sağlığına zararı var mı? Çaya gıda boyası ve toz gibi yabancı maddeler eklenmesi insan sağlığı için ciddi riskler taşıyor.

Uzmanlar çay alırken dikkat edilmesi gereken tek bir şey olduğunu söylüyor.

- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlendiğini gösteren "TR... sayılı izniyle üretilmiştir." ifadesini arayın bu sayısal değer bize o çayın denetlendiğini baş boş bırakılmadığını gösteren bir ibare.

Tavşan kanı değil! TAVŞAN KANI DEĞİL!

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