Tavşan kanı değil! Çaydaki hile nasıl anlaşılır?

Kahvaltıların vazgeçilmezi sohbetlerin ise olmaz ise olmazı. Çeşidi bol, lezzeti birbirinden farklı.
Ancak gıda hilecileri Türk halkının siyah çayına da limon sıktı.
GIDA BOYASI VE TOZ HİLESİ
İçtiğimiz çaylar sandığımız kadar masum değiller. Neden mi? Çünkü bu içtiğimiz çayın içerisine hem gıda boyası hem de toz karıştırıyorlar.
Çaya tavşan rengini kazandırmak adına çeşitli kullanılmaması gereken boyalar ilave ediliyor. Bunların yakalandığı örnekler var.
Çaydaki oyunu Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti. Dört markada gıda boyası tespit edildi.
NASIL ANLAŞILIR?
Herkesin merak ettiği soru şu: "Peki bu hileli çayı nasıl anlayacağız?" İşte uzmanların iddiasına göre bir soğuk suyu çayın üzerine döküyoruz ve döktüğümüzde eğer çayın altında bir kırmızı boya var ise o çayda hile var demektir.
ÇAY ALIRKEN BUNA DİKKAT!
Peki bu hileli çayın insan sağlığına zararı var mı? Çaya gıda boyası ve toz gibi yabancı maddeler eklenmesi insan sağlığı için ciddi riskler taşıyor.
Uzmanlar çay alırken dikkat edilmesi gereken tek bir şey olduğunu söylüyor.
- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlendiğini gösteren "TR... sayılı izniyle üretilmiştir." ifadesini arayın bu sayısal değer bize o çayın denetlendiğini baş boş bırakılmadığını gösteren bir ibare.