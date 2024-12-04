Adana’da maskeli dehşet! Kadın güvenliğin kafasına silah dayadı ortalığı ateşe verdi

Yere benzin döküp ateşe veren kimliği belirsiz şüpheli, ismini söylediği bir kişinin dışarı çıkmasını istedi. Tabancasını kadın güvenlik görevlisine doğrultan şüpheli, kişiyi çağırmasını söyledi.

Olay, saat 19.20 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki lüks bir sitede meydana geldi. Yüzü maskeli kişi, elinde tabancayla site bahçesine girdi.

Kadın güvenlik görevlisinin 'Tanımıyorum o kişiyi' demesine aldırış etmeyen şüpheli, havaya birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Paniğe kapılan site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, yaşanan olay ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.