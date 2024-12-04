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Adana'da maskeli dehşet! Kadın güvenliğin kafasına silah dayadı ortalığı ateşe verdi

Adana'nın Çukurova ilçesinde lüks bir sitenin bahçesine giren maskeli kişi, yere benzin döküp ateşe verdikten sonra aradığı kişiyi çağırması için kadın güvenlik görevlisini tabancayla tehdit etti. Havaya birkaç el ateş de eden şüpheli kaçarken, yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.12.2024 06:20
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Adana’da maskeli dehşet! Kadın güvenliğin kafasına silah dayadı ortalığı ateşe verdi

Olay, saat 19.20 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki lüks bir sitede meydana geldi. Yüzü maskeli kişi, elinde tabancayla site bahçesine girdi.

ADANA'DA MASKELİ DEHŞET!

Yere benzin döküp ateşe veren kimliği belirsiz şüpheli, ismini söylediği bir kişinin dışarı çıkmasını istedi. Tabancasını kadın güvenlik görevlisine doğrultan şüpheli, kişiyi çağırmasını söyledi.

Adana'da site girişini ateşe verip güvenlik görevlisini silahla tehdit etti (DHA)

Kadın güvenlik görevlisinin 'Tanımıyorum o kişiyi' demesine aldırış etmeyen şüpheli, havaya birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Adana'da site girişini ateşe verip güvenlik görevlisini silahla tehdit etti (DHA)

Paniğe kapılan site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, yaşanan olay ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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