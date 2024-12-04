Aralık 2024 Sağlık Bakanlığı alımları: Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı yapacak mı?

Sağlık Bakanlığı'nın şu an için 8 bin yeni işçi alımı gerçekleştireceğine dair resmi bir duyuru bulunmamaktadır. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, aslında geçen yıl yapılan işçi alımlarıyla ilgili bir sürece dayanmaktadır. Söz konusu duyuru, Sağlık Bakanlığı 8.000 sürekli işçi yedek alımı göreve başlama işlemleri hakkındaki duyuruyu kapsamaktadır.

2024 Yılı İçin Sağlık Bakanlığı Yeni Alımlar Yapacak mı?

2024 yılı için Sağlık Bakanlığı'ndan yeni işçi alımlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 8 bin işçi alımı, kamu hastanelerindeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmış ve sürecin yedek adaylarla tamamlanması planlanmıştır. Yeni bir işçi alımı gerçekleşirse, bu duyurular Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve İŞKUR üzerinden yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı duyurularını buradan takip edebilirsiniz.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Sağlık Bakanlığı'nın yeni bir işçi alımı yapması durumunda, başvuru süreçleri genellikle İŞKUR üzerinden yürütülmektedir. Adaylar, belirlenen koşullara uygunluklarını kontrol ettikten sonra başvurularını dijital ortamda tamamlayabilirler