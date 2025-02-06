Mısır Çarşısı’nın yanındaki restoranda yangın! Kontrol altına alındı

Mısır Çarşısı'nın yanındaki restorandaki yangından görüntü



CAN KAYBI VE YARALI VAR MI?

Olay yerinde inceleme yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Basın son dakika olarak 'Mısır Çarşısı'nda yangın çıktı' dedi. Yangın, Mısır Çarşısı'nda çıkmadı. Mısır Çarşısı sağ tarafımızda. Mısır Çarşısı'nın yan tarafındaki işletmede çıkmış. İtfaiye ekipleri yaklaşık 5 dakika içerisinde müdahalede bulundu. Şu an gördüğünüz gibi kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor. 75 personel, 20 civarında da itfaiye ekibi şu an burada. Herhangi bir can kaybı ve yaralı yok. Soğutma çalışmaları neticesinde yangının çıkış sebebini de itfaiye ayrıca raporlayacak. Geçmiş olsun. Bina ahşap ve restoran. Biraz daha hızlı yayılmış. Hızlı müdahalede bulunuldu. Herhangi bir yere sıçramadan yangın söndürüldü. Mahsur kalan ve aranan kimse yok. Teşekkür ederim" dedi.