Yapay zekayı kullanarak hazırladığı dilekçeyle trafik cezasından kurtuldu!

Tokat'ya öğrenci servis şoförlüğü yapan Mehmet Can Daran, yaya geçidinde yayalara yol vermek için durduğu sırada indirme alanı dışında öğrenci indirdiği gerekçesiyle ceza yedi. Dilekçe için avukat yerine yapay zekaya başvuran Daran, görülen mahkemede cezasını iptal ettirdi.

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 06.02.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:57 PAYLAŞ ABONE OL

Tokat'ta servis şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan Daran, bir öğrenciyi indirdikten sonra yaya geçidinde yayalara yol verdi. İndirme alanı dışında olduğu gerekçesi ile o sırada arkadaki araçta bulunan fahri müfettiş tarafından kendisine ceza yazılmasının ardından dilekçe için avukata para vermek istemeyen Daran, çareyi yapay zekada buldu. Daran, 2 bin 400 liralık trafik cezasından kurtulmak için yapay zekaya yazdırdığı dilekçe ile mahkemeye başvurmasının ardından ceza iptal oldu.

Tokat'ta trafik cezası yazılan şoför itiraz dilekçesini yapay zekaya yazdırdı / İHA YAPAY ZEKADAN YARDIM İSTEDİ Cezanın haksız olduğunu düşünerek itiraz yollarını araştırmaya başlayan Daran, avukata para vermek istemedi ve yapay zekadan yardım istedi. Yapay zekanın hazırladığı direkçe ile Tokat Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Daran, yapay zekanın yazdığı dilekçede, fahri müfettişin yazdığı cezaya ait herhangi bir görsel veya belge olmadığı belirtildi. Bununla birlikte 3 haftada mahkeme Daran'ı haklı bularak cezayı iptal etti.