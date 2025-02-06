Haberler Tıkla Haberleri Yapay zekayı kullanarak hazırladığı dilekçeyle trafik cezasından kurtuldu!

Yapay zekayı kullanarak hazırladığı dilekçeyle trafik cezasından kurtuldu!

Tokat'ya öğrenci servis şoförlüğü yapan Mehmet Can Daran, yaya geçidinde yayalara yol vermek için durduğu sırada indirme alanı dışında öğrenci indirdiği gerekçesiyle ceza yedi. Dilekçe için avukat yerine yapay zekaya başvuran Daran, görülen mahkemede cezasını iptal ettirdi.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:57
ABONE OL
Yapay zekayı kullanarak hazırladığı dilekçeyle trafik cezasından kurtuldu!

Tokat'ta servis şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan Daran, bir öğrenciyi indirdikten sonra yaya geçidinde yayalara yol verdi. İndirme alanı dışında olduğu gerekçesi ile o sırada arkadaki araçta bulunan fahri müfettiş tarafından kendisine ceza yazılmasının ardından dilekçe için avukata para vermek istemeyen Daran, çareyi yapay zekada buldu. Daran, 2 bin 400 liralık trafik cezasından kurtulmak için yapay zekaya yazdırdığı dilekçe ile mahkemeye başvurmasının ardından ceza iptal oldu.

Tokat'ta trafik cezası yazılan şoför itiraz dilekçesini yapay zekaya yazdırdı / İHATokat'ta trafik cezası yazılan şoför itiraz dilekçesini yapay zekaya yazdırdı / İHA

YAPAY ZEKADAN YARDIM İSTEDİ

Cezanın haksız olduğunu düşünerek itiraz yollarını araştırmaya başlayan Daran, avukata para vermek istemedi ve yapay zekadan yardım istedi. Yapay zekanın hazırladığı direkçe ile Tokat Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Daran, yapay zekanın yazdığı dilekçede, fahri müfettişin yazdığı cezaya ait herhangi bir görsel veya belge olmadığı belirtildi. Bununla birlikte 3 haftada mahkeme Daran'ı haklı bularak cezayı iptal etti.

Servis şoförü yazdırdığı dilekçe ile mahkemeye başvurdu / İHAServis şoförü yazdırdığı dilekçe ile mahkemeye başvurdu / İHA

"2 BİN 400 TL'LİK CEZADAN KURTULDUM"

Avukat tutmanın kendisi için maddi olarak zorlayıcı olacağını düşündüğünden yapay zekadan yardım aldığını belirten Mehmet Can Duran, "Eğer avukat tutmuş olsaydım, davanın olumsuz sonuçlanması durumunda ekstra bir mali yük altına girecektim. Yapay zekadan aldığım yardım sayesinde ise cezamı iptal ettirerek 2 bin 400 TL'yi cebimde tuttum. Birkaç saatimi ayırarak bu çözümü buldum ve cezamı ödemekten kurtuldum. Yapay zeka olmasaydı, bir günlük kazancımı boşuna vermek zorunda kalacaktım" dedi.

2 bin 400 liralık cezadan yapay zeka ile kurtuldu / İHA2 bin 400 liralık cezadan yapay zeka ile kurtuldu / İHA

"BÖYLE DURUMLARDA ÖNEMLİ BİR ARAÇ OLABİLİR"

Vatandaşların genellikle uğraşmak istemediği durumlarla karşılaştığında başvurdukları yapay zekanın, haklı davalarda hakkın aranması açısından önemli bir araç olabileceğini vurgulayan Duran, "Kabullenmek yerine, hakkımızı aramak çok önemli. Yapay zeka sayesinde 2 bin 400 TL'lik cezadan kurtuldum, bu deneyimi başkalarına da tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Öğrenci servislerine yönelik polis uygulamasıÖğrenci servislerine yönelik polis uygulaması ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE YÖNELİK POLİS UYGULAMASI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA