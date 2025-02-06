Yapay zekayı kullanarak hazırladığı dilekçeyle trafik cezasından kurtuldu!

Tokat'ta servis şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan Daran, bir öğrenciyi indirdikten sonra yaya geçidinde yayalara yol verdi. İndirme alanı dışında olduğu gerekçesi ile o sırada arkadaki araçta bulunan fahri müfettiş tarafından kendisine ceza yazılmasının ardından dilekçe için avukata para vermek istemeyen Daran, çareyi yapay zekada buldu. Daran, 2 bin 400 liralık trafik cezasından kurtulmak için yapay zekaya yazdırdığı dilekçe ile mahkemeye başvurmasının ardından ceza iptal oldu.
YAPAY ZEKADAN YARDIM İSTEDİ
Cezanın haksız olduğunu düşünerek itiraz yollarını araştırmaya başlayan Daran, avukata para vermek istemedi ve yapay zekadan yardım istedi. Yapay zekanın hazırladığı direkçe ile Tokat Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Daran, yapay zekanın yazdığı dilekçede, fahri müfettişin yazdığı cezaya ait herhangi bir görsel veya belge olmadığı belirtildi. Bununla birlikte 3 haftada mahkeme Daran'ı haklı bularak cezayı iptal etti.
"2 BİN 400 TL'LİK CEZADAN KURTULDUM"
Avukat tutmanın kendisi için maddi olarak zorlayıcı olacağını düşündüğünden yapay zekadan yardım aldığını belirten Mehmet Can Duran, "Eğer avukat tutmuş olsaydım, davanın olumsuz sonuçlanması durumunda ekstra bir mali yük altına girecektim. Yapay zekadan aldığım yardım sayesinde ise cezamı iptal ettirerek 2 bin 400 TL'yi cebimde tuttum. Birkaç saatimi ayırarak bu çözümü buldum ve cezamı ödemekten kurtuldum. Yapay zeka olmasaydı, bir günlük kazancımı boşuna vermek zorunda kalacaktım" dedi.
"BÖYLE DURUMLARDA ÖNEMLİ BİR ARAÇ OLABİLİR"
Vatandaşların genellikle uğraşmak istemediği durumlarla karşılaştığında başvurdukları yapay zekanın, haklı davalarda hakkın aranması açısından önemli bir araç olabileceğini vurgulayan Duran, "Kabullenmek yerine, hakkımızı aramak çok önemli. Yapay zeka sayesinde 2 bin 400 TL'lik cezadan kurtuldum, bu deneyimi başkalarına da tavsiye ederim" şeklinde konuştu.