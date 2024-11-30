Tarafını seçti! Demet Akalın'dan Hadise'ye bomba sözler! "Asla izlemem"

Yaptığı her açıklamayla gündem olmayı başaran ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu kez de Hadise ve Ebru Gündeş hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Söylemezsem Olmaz" programına katılan Akalın'a, Esas Oğlan dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşayan meslektaşı Hadise soruldu.

"İZLEMEDİM İZLEMEM"

Akalın, "Hadise'nin dizisini izlemedim, izlemem de. Ben Ebru Gündeş'ciyim, kıblem belli. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin." açıklamalarında bulunarak tarafını belli etti.

NE OLMUŞTU?

Hadise'nin, O Ses Türkiye'nin aynı dönem jüri üyeliğini üstlendiği Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hadise iddiaları net bir şekilde yalanlarken Ebru Gündeş sessizliğini korumuştu.

OYUNCULUĞUNU ELEŞTİRENLERE YANIT!

"Esas Oğlan" dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Hadise, gelen eleştirilere ve yorumlara dair şu açıklamayı yapmıştı:

"Oyunculuğum çok sevildi. Tabii ki sevmeyenler de olacaktır, tıpkı şarkılarımızda olduğu gibi... Ama genel anlamda yorumlar çok güzel. Sektörden de çok olumlu geri dönüşler aldım. Bu benim için yeni bir dönem ve çok heyecanlıyım"