16 yıllık evlilik bitiyor! Güzide Duran iddiaları doğruladı

1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine girmişti. Emir ve Selin adından iki evladı olan çift, şimdilerde ayrılık haberleriyle gündem oluyor.

16 yıldır evli olan çift hakkında geçtiğimiz günlerde boşanma iddiaları ortaya atıldı. Tüm bunların ardından ilk açıklama eski manken Güzide Duran'dan geldi.

"BOŞANIYORUZ"

Snob Magazin'in haberine göre; önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ve avukatı Aslı Hatemi ile buluşan Duran, "Evet doğru, bir süreç yaşıyoruz şu an" dedi.

Öte yandan Adnan Aksoy, 2022 ve 2023 yıllarında da boşanma davası açmış, daha sonra davaları geri çekmişti.